28元不是頂？外資2021年預測 赫見台幣「驚天價」

歐系外銀今天發布2021年亞太投資展望，考量全球經濟好轉及超寬鬆財政政策，保守看美元、看好亞幣等新興幣，其中，對台幣對美元到明年底的匯率走勢，預測可能持續「逐季」走升，明年第4季不排除出現27.5元的驚天價，另該外銀預測現階段持有新台幣在未來一年的潛在報酬率將近4%。

歐系外銀表示，2020年新冠肺炎引導市場發展轉向，美國大型股深受投資人青睞，不過隨著2021年全球有更廣泛的復甦行情，投資人應該採取更多元的投資配置，而亞太很多資產表現落後正具備可觀的補漲動能。

外銀專家指出，相較於主要債券殖利率來到低檔，亞太市場還有一大優勢，就是比債券收益率更有吸引力的高股息股票。因為疫情衝擊，今年亞太股市殖利率多較2019年和近年平均下滑，值得期待明年反彈，包括台灣高股息股票兼具科技成長機會，可同步留意。

該外銀對貨幣市場預測，同步看好新興幣強於美元，因此預期台幣持續升值，其全球團隊預測，明年各季台幣兌美元匯率可能逐步走升到28.2、28.0、27.8及27.5元。而現階段持有台幣到明年底，相對於美元的潛在報酬率（spot return vs USD）將近4%，韓元、人民幣、澳幣、印度盧比更達到4%以上。