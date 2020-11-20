華泰名品城坐穩Outlet霸主地位 明年挑戰百億營收

華泰名品城坐穩Outlet霸主地位！華泰名品城總經理梁曙凡表示，今年新加入Outlet行列的品牌數量為開店以來新高，國旅補上國際觀光客業績，前十個月精品業績成長20至30%，餐飲也成長50%。年底將舉辦耶誕村活動，續搶國旅市場。今年全年拚90億元，年增25%，明年更要衝100億元，為全台單體業績最高的Outlet，未來更有望跨出南部開店。

梁曙凡說，今年上半年受到疫情衝擊，因去年開出三期商場，如果沒算入三期業績，今年3月業績掉兩成，4月下滑三成；4月更是華泰名品城2015年底開幕以來，人潮最少的月份，尤其觀光客完全歸零，最低單日業績只有往常的一半。

不過，隨著台灣疫情控管得宜，國旅市場盛行，而且大家都不能出國，內需市場暢旺，加上香港因有疫情和政治因素影響，不少精品大貨需要出清，也都到台灣來；過季商品不能在正價店賣，所以今年貨量是華泰名品城開店以來最完整的一年，讓華泰名品城的精品今年前十個月業績大成長20至30%。

其中，精品GUCCI、Bottega Veneta，美國名品kate spade、COACH、俗稱小CK的CHARLES & KEITH等，每天都是排隊店。

梁曙凡說，還有一個成長因素，則是去年園區開了第三期，面積變大，精品品牌如Burberry和Bottega Veneta皆在今年擴大營業面積，擴大之後，業績也都成長；今年更加入超過十個新品牌，數量是開幕以來史上新高，包括法國精品Chloe和萬寶龍、年底將開出的Longchamp和CELINE台灣首家Outlet。