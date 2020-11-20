LIBOR將退場 普華提醒客戶注意銀行改變合約利率

廣泛用作定價或評價的倫敦同業拆款利率（LIBOR）將於2021年底退場，各國主管機關陸續要求金融機構應盡快展開客戶溝通，至遲2021年6月底停止承作以LIBOR為參考利率的交易。普華法律商務事務所資深顧問林信宏，銀行業需特別注意LIBOR轉換時的合約風險及行為風險。

林信宏19日參加彭博舉辦的告別LIBOR研討會做了上述提醒。

據林信宏在美國及香港等金融中心執業的實務觀察，銀行所使用的貸款合約中，對於參考利率無法取得時的替代條款，不見得可以完美應付未來LIBOR將永遠退場的狀況。舉例來說，有些條款可能會明文當LIBOR暫停報價時，可由銀行自行決定適用替代利率。

林信宏強調，單就前述合約字面解釋，當LIBOR永久消失時，銀行似乎可以繼續沿用此合約，惟此種合約條款於約定當時多未考量到LIBOR永久消失的情形，當合約中的條款不再代表雙方立約時的意圖，即會產生合約風險。

除此之外，由於LIBOR轉換所牽涉的面向既深且廣，利率計算方式複雜，一般金融消費者、中小型企業或非專業投資人可能不熟悉此議題。資訊不對稱的問題亦容易使金融機構發生行為風險。林信宏亦指出，客戶是否知道自己接受的替代利率與原始LIBOR之差異、不同客戶是否可能收到不同的替代利率、加減碼的調整對客戶是否公平等，皆是銀行業者在執行利率轉換及合約修改時須注意的行為風險重點。

林信宏表示，銀行業應及早著手合約調整協商及客戶溝通之工作，秉持「客戶分群」、「背景說明」、「妥善溝通」及「保持透明」四大原則，以降低LIBOR轉換相關的合約風險及行為風險，考量LIBOR退場影響範圍與組織資源的有限性，適時引進外部專家給予協助亦不失為一可行方案。