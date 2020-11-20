加油要快！估下周油價續漲 92無鉛汽油站上22元

因中國原油加工量續創新高、莫德納疫苗的新冠肺炎疫苗預防效果逾95%...等因素影響下，預估下周汽柴油每公升將上漲 0.1、0.2 元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.7及0.9元，但若調幅考慮亞鄰因素，預估實際調幅汽柴油每公升將上漲 0.1、0.2 元，實際調整金額將於22日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至11月19日之7D3B周均價為 43.54美元，較上周42.64上漲0.90美元。新台幣兌美元匯率 28.800較上周28.844升值0.044。

若調幅考慮亞鄰因素，下周每公升 92 無鉛汽油為 22 元、95 無鉛汽油 23.5 元、98 無鉛 25.5 元、超級柴油 19.4 元。此為估計值，實際油價以中油周日公布為準。