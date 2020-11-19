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助攻太陽光電 內政部放寬免申請特定區域許可條件

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

助攻太陽光電內政部今（19）日在部務會報中通過修正相關辦法，針對光電案無須申請特定區位許可的條件，有兩項放寬。首先，原位於海岸防護區陸域緩衝區內，免申請條件為面積1公頃以下，未來將放寬到5公頃；第二，位於經濟部漁電共生專區且在申請時已將海岸利用管理納入審查，也可免再申請。

內政部表示，這次修正「一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法」，主要是考量目前申請特定區位許可的太陽光電設施案件，其設置位置多僅涉及陸域緩衝區內，並未涉及近岸海域、潮間帶等敏感地區；且太陽光電設施歸屬農業設施，除特殊情形外，實際使用面積不超過農業用地總面積40%，對海岸環境影響相對較輕微。

因此，針對僅涉及使用地變更編定，未涉及土地使用分區變更等，對環境衝擊有限的太陽光電設施開發案件，內政部將放寬無須申請特定區位許可的面積，從原本申請或累積利用面積未達1公頃，放寬為5公頃。

其次，此次修法也簡化漁電共生案件申請程序。內政部表示，主要是考量漁電共生是在既有魚塭的上方設置太陽光電設施，仍維持70%漁業產能，且經濟部規劃的漁電共生專區，已排除第一級環境敏感地區，此外，專區可行性規劃報告、未來個案申請電業許可時，也都會涵蓋海岸管理相關規定。

層層審查下，為避免機關間重複審議，因此，內政部修法，針對漁電共生案件，若僅為於陸域緩衝區，且在其他申請程序中已有納入海岸管理規定，經內政部認定已妥適規畫資源保護等，也可免再申請特定區位許可。

內政部指出，「一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。後續針對漁電共生案件也將要求經濟部落實監督管理，兼顧綠能及海岸永續發展。

太陽光電 內政部 經濟部

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