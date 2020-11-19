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童子賢看電動車業務：未來有10、20倍成長空間

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中/攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中/攝影

和碩集團（4938）日前宣佈，考慮前去美國設廠，市場外傳就是為了就近服務電動車大廠特斯拉（Tesla），對此，和碩董事長童子賢不願證實客戶，但他透露，相關業務現在營收貢獻不多，但獲利表現不錯，看好未來有10、20倍成長空間。

童子賢今（19）日出席風傳媒舉辦的「解密白宮新主人、台灣的挑戰與可能」，童子賢會後接受媒體訪問，對於日前宣佈前進美國設廠一事，童子賢不願證實客戶名稱，但市場目前皆認為是特斯拉。

童子賢指出，和碩相關產品目前營收貢獻不多，但獲利展現不錯，看好未來有10、20倍成長空間。但如果和碩前七年沒有投入研發，就沒有今天的產值，也沒有客戶要求公司去美國設廠。

基於職業道德，童子賢不證實美國設廠時間及金額，但他強調，一旦和碩拍板美國設廠，到時會經過經濟部投審會等單位審核，到時就會宣布相關細節。

由於目前以歐盟為首的歐美國家，預計將在2035年將汽車全部替換成乾淨能源，汽車產業因使用乾淨能源、自動化、智慧化，到時整體產值會持續擴大。

童子賢指出，以前傳統汽車產業占零組件七成，電子、機械等其他佔三成，看好未來比例將扭轉，這對台灣產業將是很大的機會，可能到2035年到時產值甚至會到6兆美元。

童子賢 和碩

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