童子賢看美國大選 ：不會因一場選舉 世界就從此改變

針對本月進行的美國總統大選，和碩（4938）董事長童子賢表示，不會因為一場美國選舉，世界就從此改變。舉例來說，像是川普之前喊說在美墨邊境要蓋高牆，但是如果美國國會不通過，川普也莫可奈何。因此也給台灣一個提醒，不要寄望一場選舉就會全數改變。

童子賢今日出席風傳媒高峰論壇表示，拜登的八大政策當中，只有一個是與中美關係有關，因此大家認為，拜登不會像是川普搞單邊主義，而是會聯合同盟國家與中國打交道。他也強調，所有深遠的影響都是逐漸累積，要期待有所改變要持續努力。

童子賢也表示，在大國板塊擠壓之下，印度政府幫我們（指和碩）發布印度的投資計畫。

童子賢總結，產業上無論是科技、醫藥等等領域，均具有藏富於民的創造力，像是賈伯斯、萊特兄弟均富有創業與冒險精神，這就是美國社會富有的開創精神、與包容性，如果有美國總統不夠包容，就會影響到社會創新，因此當前社會結構是否有自我修復的能力，大家也在觀察。當前美國分裂，不見得會有南北戰爭激烈，但是產業要發展需要安定的環境。