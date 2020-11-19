快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

APEC部長級年會圓滿完成 蘇貞昌：美副國務卿特指名台灣致謝

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌。記者曾吉松／攝影

對於亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，行政院長蘇貞昌今（19）日表示感謝政委鄧振中與國發會主委龔明鑫，代表我方圓滿完成任務，且美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）特別在會中發言，也唯一指名對台灣表達感謝，感謝台灣多年來對美國所推動「經商便利度計畫」的大力支持。

蘇揆今在行政院會聽取鄧振中、龔明鑫報告後，表示感謝鄧、龔在APEC部長級年會擔任我方代表，圓滿完成任務，不僅分享台灣防疫經驗與經濟成果，同時再次宣示我國願意在全球防疫上做出更多貢獻，強化與各國的連結。

蘇揆也特別表示，在本次會議中，畢根也特別在發言中，唯一指名對台灣表達感謝，感謝台灣多年來對美國所推動「經商便利度計畫」的大力支持。

蘇揆說，在蔡總統帶領國家努力之下，台美關係近年來顯著提升，除了通過多項友台法案、軍售案、雙方官員互訪密切、復設了關島辦事處，近來又在經濟合作方面特別有進展。

蘇揆列舉，先是8月31日，經濟部長王美花與美國國務院亞太助卿史達偉以「美台經濟合作前景」為題，進行線上對談時，美方主動宣布和台灣正在建立新的雙邊經濟對話。

接著，在9月17日，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）就來台訪問，並與我官員就台美經濟合作各個層面議題進行意見交換；9月底，台美共同簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，加上8月底的「5G共同安全宣言」，充份展現台美雙邊合作夥伴關係，更上層樓。

最後，11月16日，經濟部政次陳正祺已前往美國，參加20日即將舉辦的第一屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，洽談的議題廣泛，包括：全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈合作、投資審查、基礎建設及能源、婦女經濟賦權等，且與台灣下階段經濟發展息息相關。

蘇揆表示，台美深化經濟合作正要開始，現在正是台灣走向世界經濟舞台最最關鍵的時刻，台灣有足夠的國力走向世界，掌握與世界各國經貿合作發展的機會，只要大家一起努力，台灣就會更有前途，不僅在世界占有一席之地，我們的國際發展空間也一定會越來越寬廣。

APEC

延伸閱讀

防疫秋冬專案12月開跑！ 蘇貞昌：提升管制強度 扭轉鬆懈的心

人民日報點名批判蘇貞昌：禍害兩岸關係的罪魁禍首

中天不予換照 行政院呼籲社會尊重NCC獨立行使職權

院長室外30秒茶水間是哽圖中央廚房？行政院否認

相關新聞

【風電入侵／上】離岸風電蓋到北海岸 漁民：要毀掉漁業命脈？

離岸風電從西部沿岸入侵北海岸，且可能一口氣蓋三個風場，海纜預計從石門、萬里、瑞芳等地上岸，已進入環評程序。

APEC部長級年會圓滿完成 蘇貞昌：美副國務卿特指名台灣致謝

對於亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，行政院長蘇貞昌今（19）日表示感謝政委鄧振中與國發會主委龔明鑫，代表我方圓滿...

近一年的銀行放款那兒去了？ 近六成流向不動產

主計總處研究近一年全體銀行資金流向，發現新增放款近六成流向購置不動產，金額達1兆207億元。若只看對公民營事業的放款，新...

製造業Q3產值連七負 較去年同季減少4.56%

經濟部今（19）日公布今年Q3製造業產值統計，製造業產值3兆2,248億元，較上年同季減少4.56%，連7季負成長。對於...

蝦皮擬增資 王美花：恐怕得在陸資審查新規定下審查

金管會日前通過蝦皮支付電支執照引發質疑，同時蝦皮母公司亦擬自國外匯入增資資金，須經投審會審核後，才會核發營業執照。不過，...

勞動基金350億 委七投信代操

台股近期表現強強滾，勞動基金運用局昨（18）日公告，勞退新舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元委外招標案，由安聯、保...

大摩預測四利多催動經濟 我國明年上半年GDP看增6%

摩根士丹利證券昨（18）日舉行全球總經展望發布會，指出國際經濟已邁向「V型復甦」的下一個階段，並預測明年亞洲經濟由中台韓...

健保調升 雇主每年多繳2億

自明年起，基本工資將由目前23,800元調升至24,000元，健保投保金額分級表也跟著修正，預計明年起約有285萬人受僱...

過勞死年輕化！9年21條人命 高風險行業出列

新北市金山區公所小編陳嘉緯29歲，今年8月初在家猝死，被勞保局認定加班時數達到過勞指引，屬於職災。最近則有一名31歲保全員母親出面，控訴兒子去年值勤時昏倒送醫不治，未被認定是過勞職災，死者母親完全不能接受；兩名勞工年紀都約30歲上下。

基本工資明年漲！受僱者多繳3至70元健保費 雇主年增2.1億成本

自明(2021)年起，基本工資將由目前2萬3800元調升至2萬4000元，健保投保金額分級表也跟著修正，預計明年起約有2...

工研院電力承載順序三大要素 助產業用電穩定兼具環保

因應氣候暖化、經濟成長所帶來的用電挑戰，為找出兼具維持供電穩定與友善環境解方，工研院今（18）日舉辦「電力承載順序暨能源...

胡迪出任務 經濟部次長陳正祺與美方視訊對談

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將登場，經濟部政務次長陳正祺16日率隊至美國出席。陳正祺今（18）日首站與美國財政部的...

熱門新聞

黃立成出售17LIVE全數股權 辭去董事所有職務

一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

台新金董娘以每坪225萬買「文心信義」 今年信義區豪宅最貴

全聯林敏雄：PX Pay將走出全聯 計畫開500坪以上旗艦店

中鋼：離岸風電 營運新主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。