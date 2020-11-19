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近一年的銀行放款那兒去了？ 近六成流向不動產

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
銀行資金流向新增放款近六成流向購置不動產。（本報系資料庫）
銀行資金流向新增放款近六成流向購置不動產。（本報系資料庫）

主計總處研究近一年全體銀行資金流向，發現新增放款近六成流向購置不動產，金額達1兆207億元。若只看對公民營事業的放款，新增放款也是流向不動產業最多，新增金額達3,133億元。

主計總處指出，全體銀行9月底放款餘額年增1兆7,417億元，增幅6.5%。就用途別觀察，增額主要為各部門購置不動產與周轉金，分別增1兆207億元及6,485億元。購置不動產增額占放款增額的58.6%，新增貸款大半流向不動產。購置不動產的貸款增額較去年同期成長8.7%。

就借戶部門別觀察，以對個人及其他放款餘額增1兆666億元最多，對民營企業放款增7,999億元居次，對政府及公營事業放款則減1,248億元。而就銀行對公民營企業行業別觀察，以不動產業增3,133億元貸款最多，增幅15.0％，比對電子零組件增加830億元多得多。

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