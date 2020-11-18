勞退基金等350億元代操 七投信得標

勞動基金運用局今天公告「勞動部勞動基金運用局辦理新、舊制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金109年度第2次國內投資（相對報酬類型）委託經營業務」評選結果，共由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等七家投信公司取得簽約資格。

勞退基金運用局指出，本次獲選的七家投信，將分別獲得新制勞工退休基金30億元、舊制勞工退休基金10億元、勞工保險基金及國民年金保險基金各5億元，共50億元的委託額度，合計七家投信為350億元，委託期間五年。將另擇日期辦理簽約撥款。

本次委託投資範圍為上市、上櫃公司，但非勞退基金運用局指定參考之「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」之組成內容，未在公開資訊觀測站公告企業社會責任報告書者，不得投資。