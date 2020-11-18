跨國台商注意 開曼群島宣布經濟實質申報期可延長

開曼群島配合歐盟推動經濟實質法，影響當地設有公司的台商，不過在今年新冠肺炎的影響下，勤業眾信聯合會計師事務所今（18）日表示，今年底的經濟實質申報期限，已獲延長。

勤業眾信國際租稅主持會計師廖哲莉表示，最近開曼群島宣布，原訂於今年底該完成的2019年度經濟實質申報，可以全面延長至明年初，其中針對從事智慧財產相關業務的當地企業個體，可延長到明年1月31日；其他沒有從事智慧財產相關業務企業，期限比較寬鬆，可以延長至明年2月28日前完成申報。

配合跨國業務需求，有些台商所設的公司，可能不是採取曆年制會計年度，廖哲莉表示，雖然曆年制企業的申報期可以延長，但如果部分企業的會計年度結束日，落在明年2月以後，2019年度的經濟實質，還是要在原訂會計年度結束前申報。

廖哲莉表示，所有開曼企業個體，都要依規定在事先提交經濟實質年度聲明表，開曼群島在檢視目前已提報的企業聲明時，發現有部分常見的錯誤事項。舉例而言，像是在開曼群島從事基金管理業務的個體，2020年度才開始被列為經濟實質管控對象，不過目前還在申報2019年度，因此並不用作此聲明。

廖哲莉表示，台商若於開曼群島開設公司，但是搞錯今年申報的經濟實質年度，或是誤申報控股公司從事其他業務的話，可以盡早在今年底前更正聲明，以免徒增未來不必要的麻煩。