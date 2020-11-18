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中油獲台灣企業永續獎九項大獎 創國營事業之最

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
中油今年獲得台灣企業永續獎九項大獎，創國營事業之最，董事長歐嘉瑞親自出席受獎，從總統蔡英文手中接下獎座。（圖／中油提供）
中油今年獲得台灣企業永續獎九項大獎，創國營事業之最，董事長歐嘉瑞親自出席受獎，從總統蔡英文手中接下獎座。（圖／中油提供）

中油在今年揭曉的「2020 TCSA台灣企業永續獎」中，再度大放異彩，一口氣獲得「綜合績效獎－台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類－能源產業白金獎 」等九項大獎，續創國營事業最佳成績。

中油董事長歐嘉瑞今天親自出席受獎，從總統蔡英文手中接下獎座。他代表中油感謝所有利害關係人的支持，承諾中油將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，孜孜矻矻持續精進，並透過具體作為實踐「聯合國永續發展目標（SDGs）」與「台灣永續發展目標」，期與所有利害關係人攜手打造環境、經濟與社會的共贏局面，迎接更美好、更永續的未來。

「台灣企業永續獎」為國內永續經營及永續報告書評比最具代表性的永續標竿獎項，鼓勵企業提升公司永續經營與強化公司治理，今年參與評比的企業家數達252家，創下新高，而中油仍從眾多競爭者中脫穎而出，持續領銜國營事業最佳表現。

所獲得獎項達三大類九大項，獲獎數名列前茅，顯示台灣中油於永續經營上的努力不懈、與利害關係人的有效溝通以及各面向的經營成果，受到外界之肯定與讚揚。

中油今年一口氣拿下「綜合績效獎－台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類－能源產業白金獎 」，以及「創新成長獎」、「人才發展獎」、「社會共融獎」、「性別平等獎」、「氣候領袖獎」、「永續水管理獎」及「循環經濟領袖獎」等總共九大獎項。

中油 蔡英文

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