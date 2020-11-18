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放眼全球 鑫創電子獲頒小巨人獎

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
圖為鑫創電子董事長許育瑞與夫人柯淑萍。鑫創電子/提供
圖為鑫創電子董事長許育瑞與夫人柯淑萍。鑫創電子/提供

車載工業電腦廠鑫創電子（6680）今年榮獲小巨人獎，彰顯中小企業釋放經濟動能與創造更多就業的價值，頒獎活動由鑫創電子董事長許育瑞親自領獎。

經濟部中小企業處為拔擢在國際市場具高度競爭力之中小企業，鼓勵其以國內為主要經營基地，積極開拓國際舞台，健全企業營運管理，發揮中小企業「小而美」、「小而精」、「小而強」之精神，榮獲小巨人獎的企業，足以作為國內中小企業之典範。

鑫創電子為享譽全球且通過ISO 9001 & IRIS ISO/TS 22163認證的智能交通車載電腦 (In-Vehicle Computing) 系統製造商。致力於提供客戶符合國際交通運輸標準認證的優質系統產品。其認證項目包含EN50121、EN50155、E-Mark、IEC60945、IACS E10、DNV及MIL-810等國際標準認證。

憑藉著團隊在X86、RISC平台及垂直應用系統整合產品方面的多年設計和銷售經驗，以熱情、靈活、快速、專業的服務及可靠堅強的工程研發能力，快速提供給客戶最佳服務、穩定與高品質的產品解決方案，其中車載電腦產品更榮獲多國多項專利之肯定。

鑫創電子車載電腦解決方案，以成就客戶成功為公司宗旨，充份整合業務、研發、產品規劃及行銷等資源，真正做到專業、高品質與即時服務，提供客戶最佳性價比產品，為客戶創造最大的價值。鑫創電子車載電腦解決方案已獲得多家國際知名大廠的採用及肯定。

鑫創 巨人

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