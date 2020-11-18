快訊

餐廳不用、室內泳池要戴！12月起強制戴口罩場所名單出爐 違者最重罰1.5萬

直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出席全球企業永續論壇 蔡總統：將台灣經驗和全球交流

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導

蔡英文總統今（18）日上午出席「2020第三屆全球企業永續論壇開幕式暨台灣企業永續獎頒獎典禮」，說明政府推動永續發展政策，並盼政府和企業互相學習，一起探索各種行動方案的可能性，把台灣經驗積極和全球夥伴們交流。

總統致詞時表示，在去年一項國際評比中，台灣企業的「環境、社會和公司治理」（Environment, Social & Governance, ESG）資訊揭露透明度，高居全球第三，可見大家的努力有很好的成果。

總統指出，最近三年，透過政府、民間共同成立的「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)，不但把「全球企業永續獎」頒給世界各地的企業，也經營出亞洲規模最大的企業永續論壇。今年在疫情影響下，我們防疫有成，更是維持了這個重要的國際交流平台。

總統說，大家的努力，都呼應了台灣重要的國際發展策略。在疫情衝擊全球的當下，我們不僅在防疫物資、防疫經驗上，能夠實踐Taiwan Can Help的精神，面對疫情後的全球性挑戰，包括氣候變遷、經濟及社會轉型等議題，我們同樣應該貢獻台灣的能力和經驗。

她表示，對世界帶來貢獻的前提，是我們要不斷提升自己。這幾年，從主動參照「聯合國永續發展目標」(Sustainable Development Goals，SDGs)開始，政府持續把永續發展當做施政的重點目標之一。透過「台灣永續發展目標」的訂定，規劃國家永續發展的政策方向，並確立了對應的指標。

總統指出，政府也在推動「5加2產業創新」計畫、以及六大核心戰略產業時，納入綠能、循環經濟等關鍵產業，引導企業使用潔淨的再生能源，並在升級、轉型的過程中，落實永續發展的價值。

總統說，對於企業重視永續發展的努力，政府也希望能給予更多鼓勵。今年8月開始，啟動「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0－永續發展藍圖」，就是要借重金融機構的力量，透過「責任投資」（Responsible Investment），引導企業在影響供應鏈和消費者的過程中，一起為永續發展做出貢獻。

總統提到，我們也和國際夥伴共享經驗。比如這個月初，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），台灣和美國、日本、荷蘭，就交流了循環經濟和海洋保育的經驗。這些例子說明了，關於永續發展，台灣做了很多，也想繼續做更多。更重要的是，我們要在全球永續發展議題上，實踐Taiwan Can Help的精神。

總統認為，最近這段時間，因應氣候變遷下的綠色政策，以及疫情後的經濟振興措施，要如何結合永續發展目標，成為「綠色振興」，都是許多國家熱切思考的課題。她相信，透過「全球企業永續論壇」的舉辦，政府和企業可以互相學習、一起探索各種行動方案的可能性，也可以把台灣的經驗，積極和全球的夥伴們交流。

疫情

延伸閱讀

歐巴馬憶當年總統兼女兒學校籃球教練 被家長逼退

秘魯臨時總統就職 民怨中政治危機待解

談永續發展 蔡總統：台灣想繼續做更多

中職／獅隊猛威爾推特轉蔡總統貼文 感謝台灣防疫

相關新聞

印尼「零付費」政策將上路》不想多花7萬找移工 台灣應該借鏡韓國這樣做

印尼政府頒布移工零付費政策，衝擊台灣看護勞動力供給。若效法韓國建立透明的移工直聘制度，是既能保障弱勢家庭需求，又可降低私人仲介居中剝削空間的可行方案。

第五波紓困有譜 王美花點名這個「慘」業明年不樂觀

明年首季紓困有譜！經濟部長王美花今（18）日在立法院經濟委員會表示，明年的會展產業看起來非常不樂觀，若執行完第4季的紓困...

會展業紓困延續到明年首季？ 王美花：若經費有剩餘

製造業、會展業第四季紓困本周開放申請，立委今（18）日於立法院經濟委員會中關心，明年首季還會不會有第五波產業紓困，經濟部...

三陽搶攻商旅車市場 全新HYUNDAI本月入主134.8萬元起

三陽車（2206）繼續搶攻汽車市場商機，旗下的南陽實業看準政府舊換新補助5萬元進入最後倒數計時，代理的HYUNDAI豪華...

RCEP影響擴大？王美花22日與七大產業面對面溝通

因應「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)已經簽署，經濟部規劃本周日將與產業喝咖啡，經濟部長王美花今（18）日在立法院...

高爾夫球桿頭旺季到 業者：訂單能見度到明年

高爾夫球桿頭市場進入旺季，明安、復盛、大田今天都表示，客戶追加接單，能見度甚至到明年第2季，鉅明指出，除客戶追加接單，甚...

出席全球企業永續論壇 蔡總統：將台灣經驗和全球交流

蔡英文總統今（18）日上午出席「2020第三屆全球企業永續論壇開幕式暨台灣企業永續獎頒獎典禮」，說明政府推動永續發展政策...

談永續發展 蔡總統：台灣想繼續做更多

總統蔡英文今天說，疫情衝擊全球當下，台灣不僅防疫物資與經驗實踐「台灣能幫忙」精神，面對氣候變遷與經濟轉型議題也應該貢獻；...

華航七連霸 再度榮獲台灣企業永續「奧斯卡」

2020年「全球企業永續獎(Global Corporate Sustainability Awards, GCSA)」...

許銘春：若勞保年改草案出爐 一定坐下來跟勞工談

2020工鬥昨赴行政院要求設立基礎年金，並針對勞保年金改革召開全國各地座談會，卻遲遲未獲行政院官員明確承諾，引發勞團不滿...

經濟部擬推「紓困5.0」 會展產業明年受疫情衝擊仍大

「紓困4.0」來了，製造業及其技術服務業，以及會展及貿易業薪資補貼已自16日起受理申請。經濟部長王美花今（18）日在立法...

太陽能工程入帳 新晶投控第4季營收可望增逾5成

隨著太陽能工程案陸續完工入帳，新晶投控第4季營收可望較第3季大增逾5成，全年營運應可順利轉虧為盈

熱門新聞

興富發台中高鐵站「夢幻誠」工地晚間發生火警

7-ELEVEN終於加入統一獅封王優惠 11月20日登場

避免秋冬疫情再起 國泰、富邦等金控業紛紛取消尾牙

新Xbox供不應求 台鏈補

台灣未加入RCEP 蔡英文：雞蛋不能都放在同個籃子

台泥集團全力拚減碳 張安平因這點直言對法人「很失望！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。