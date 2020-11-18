出席全球企業永續論壇 蔡總統：將台灣經驗和全球交流

蔡英文總統今（18）日上午出席「2020第三屆全球企業永續論壇開幕式暨台灣企業永續獎頒獎典禮」，說明政府推動永續發展政策，並盼政府和企業互相學習，一起探索各種行動方案的可能性，把台灣經驗積極和全球夥伴們交流。

總統致詞時表示，在去年一項國際評比中，台灣企業的「環境、社會和公司治理」（Environment, Social & Governance, ESG）資訊揭露透明度，高居全球第三，可見大家的努力有很好的成果。

總統指出，最近三年，透過政府、民間共同成立的「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A‧SDGs)，不但把「全球企業永續獎」頒給世界各地的企業，也經營出亞洲規模最大的企業永續論壇。今年在疫情影響下，我們防疫有成，更是維持了這個重要的國際交流平台。

總統說，大家的努力，都呼應了台灣重要的國際發展策略。在疫情衝擊全球的當下，我們不僅在防疫物資、防疫經驗上，能夠實踐Taiwan Can Help的精神，面對疫情後的全球性挑戰，包括氣候變遷、經濟及社會轉型等議題，我們同樣應該貢獻台灣的能力和經驗。

她表示，對世界帶來貢獻的前提，是我們要不斷提升自己。這幾年，從主動參照「聯合國永續發展目標」(Sustainable Development Goals，SDGs)開始，政府持續把永續發展當做施政的重點目標之一。透過「台灣永續發展目標」的訂定，規劃國家永續發展的政策方向，並確立了對應的指標。

總統指出，政府也在推動「5加2產業創新」計畫、以及六大核心戰略產業時，納入綠能、循環經濟等關鍵產業，引導企業使用潔淨的再生能源，並在升級、轉型的過程中，落實永續發展的價值。

總統說，對於企業重視永續發展的努力，政府也希望能給予更多鼓勵。今年8月開始，啟動「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0－永續發展藍圖」，就是要借重金融機構的力量，透過「責任投資」（Responsible Investment），引導企業在影響供應鏈和消費者的過程中，一起為永續發展做出貢獻。

總統提到，我們也和國際夥伴共享經驗。比如這個月初，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），台灣和美國、日本、荷蘭，就交流了循環經濟和海洋保育的經驗。這些例子說明了，關於永續發展，台灣做了很多，也想繼續做更多。更重要的是，我們要在全球永續發展議題上，實踐Taiwan Can Help的精神。

總統認為，最近這段時間，因應氣候變遷下的綠色政策，以及疫情後的經濟振興措施，要如何結合永續發展目標，成為「綠色振興」，都是許多國家熱切思考的課題。她相信，透過「全球企業永續論壇」的舉辦，政府和企業可以互相學習、一起探索各種行動方案的可能性，也可以把台灣的經驗，積極和全球的夥伴們交流。