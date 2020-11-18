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第五波紓困有譜 王美花點名這個「慘」業明年不樂觀

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。記者徐偉真/攝影
經濟部長王美花。記者徐偉真/攝影

明年首季紓困有譜！經濟部王美花今（18）日在立法院經濟委員會表示，明年的會展產業看起來非常不樂觀，若執行完第4季的紓困後仍有經費的話，會優先用於會展產業的補助。

經濟部自16日開始受理申請第4季的製造業及其技術服務業，以及會展及貿易業薪資補貼。至於紓困能否延續到明年，王美花今日首度透露，明年首季有可能針對會展產業推出第五波的紓困。

立委陳亭妃今日質詢時指出，現在國際疫情持續，經濟部未來是否會推出「紓困5.0」來協助產業度過難關。對此，王美花答詢表示，國內產業在第3季就已經有明顯改善，惟會展產業因國際情勢依舊未明，並預估明年初會展產業還是可能會受到國際疫情影響，因此經濟部會持續進行滾動式檢討，若經費還有剩餘的話，明年第1季會持續給予會展產業補助。

王美花指出，製造業及其技術服務業在「紓困3.0」第3季的申請案件就已經減少很多，不少企業的營運狀況也在第3季逐漸恢復，目前也已開始受理第4季紓困的申請，其中第3季和第4季的紓困經費各編列156億元。

王美花表示，預估明年一開始還會受到國際新冠肺炎疫情影響的是會展產業，如果第3季和第4季的紓困經費還有剩餘，經濟部將針對會展產業進行第五波紓困的評估，因為行政院會通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」是執行到明年6月底。

此外，陳亭妃也指出，政府紓困雖有截止時間但也有經費限制，只要預算用光就隨時停止，質疑政府應該要協助企業度過難關，希望政府加強紓困，別讓好意變成失望。

對此，王美花答詢指出，今年第3季的7到9月有需要的產業都有順利申請，沒有發生經費用光的狀況，第3季156億元的經費並沒有用完，過去讓企業來不及提出申請的狀況只發生在第2季，經過檢討後，紓困3.0就沒類似情況。過去紓困2.0才有這樣的狀況，紓困3.0都有順利發出。

王美花 經濟部

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