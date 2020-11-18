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會展業紓困延續到明年首季？ 王美花：若經費有剩餘

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。記者黃義書／攝影
經濟部長王美花。記者黃義書／攝影

製造業、會展業第四季紓困本周開放申請，立委今（18）日於立法院經濟委員會中關心，明年首季還會不會有第五波產業紓困，經濟部王美花表示，目前的紓困條例期限到明年六月，若相關經費仍有剩餘，明年首季很有可能繼續實施會展業紓困。

王美花今赴立院經委會備詢，對於立委關心產業紓困未來規劃，她表示，第三季已經有很多企業狀況恢復，申請紓困件數減少很多，不過會展業到明年恐怕還是難以舉辦國際會展，將會留意產業狀況，滾動式檢討。

王美花會中受訪指出，紓困條例到明年六月，因此紓困措施在核定經費範圍內，可以延續實施；第三季預留的紓困經費156億元是足夠的、甚至沒有用完，現在就看第四季申請狀況，經濟部預估會有剩餘，屆時可以就產業第三、四季營運狀況，評估明年第一季是否要持續實施紓困補助。

王美花表示，會展產業是最辛苦的，明年恐怕還無法恢復舉辦國際會展，因此首先考量繼續補助的就是會展業。但若編列預算今年就用完，明年第一季如果評估還需補助，就需要在行政院內討論。

王美花 經濟部 六月

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