許銘春：若勞保年改草案出爐 一定坐下來跟勞工談

2020工鬥昨赴行政院要求設立基礎年金，並針對勞保年金改革召開全國各地座談會，卻遲遲未獲行政院官員明確承諾，引發勞團不滿。對此，勞動部長許銘春今受訪表示，目前就是蒐集、參考各界意見，日後「如果有草案一定會坐下來與大家對話」，這沒有問題。

許銘春今早到台北市麗湖國小出席勞動教育桌遊啟動活動。會後媒體問及勞保年改議題，因2020工鬥指出，自9月中旬就公開要求勞動部舉辦全國各地座談會，與基層勞工對談、溝通，讓勞工能充分參與年改方案的制定，但遲至11月中旬都未獲勞動部回應，昨天2020工鬥再到行政院也陳情，官員仍只表示還在蒐集意見。

許銘春說，關於勞保年改，勞動部目前仍在蒐集傾聽意見當中，如果有草案一定會坐下來與大家對話，「沒有問題」，她也承諾，勞保年改攸關的是1050萬勞工權益，跟勞工溝通是一定要的。

至於勞保年改草案進度如何？她僅回答，目前仍目前仍在蒐集意見當中，無具體期程，勞動部寧可審慎、周全。

此外，針對印尼政府計畫在明年元月實施的移工零付費政策，許銘春表示，勞動部針對各種情境都有模擬應對方針、準備好對案，目前是去函要求印尼政府再將對雇主收費細節具體說明清楚，以讓雙方進行後續的溝通。對於有雇主團體期盼勞動部態度硬起來，直接凍結印尼移工，許銘春未正面回應，僅說目前仍在聯繫當中。