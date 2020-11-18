2020世界資訊科技大會線上開幕 軟協領軍四大產業參展

2020世界資訊科技大會（WCIT）今（18）日起一連三天在線上盛大開展，今年由馬來西亞主辦並首度以線上虛擬展會方式舉行，跨越空間、地理限制，將各國當前最新科技的解決方案匯集。台灣由中華民國資訊軟體協會領軍參與WCIT，經濟部跨部整合多方資源，透過3D建模打造全新「臺灣形象館」，除了將展示台灣新冠肺炎的防疫解決方案外，更將透過四大產業領域企業包含無接觸經濟、智慧生活、智慧零售、新創，向全球企業展現臺灣新資訊科技實力。

今年WCIT以「亞洲初創企業：慶祝創新精神和企業家精神」為主題，吸引80個國家參與，分享亞洲新創企業的最新科技實力與潛能，今年台灣形象館透過科技以3D建模形式，彷若置身於實體展會般，加速各國廠商找到有興趣的解決方案內容，產品陳設更以360度全方位展示，將產品細節一覽無遺。台灣展館由中華軟協籌組，攜手全台35家單位設立共計37個攤位，參展規模超越其他國家/地區，成為第三大參展方。

經濟部部長王美花表示：「經濟部致力協助產業導入數位創新應用，年初新冠肺炎疫情對於全球經濟帶來極大的動盪，台灣也不例外，台灣更以強大的科技實力、透過軟體、應用程式和實際運用，讓臺灣在疫情控制的實踐成果上贏得世界的關注。今年台灣將在WCIT 2020線上展館中展示臺灣各式資訊科技創新應用，與疫情下無接觸經濟解決方案與經驗，期待在大會三天展期中，能將臺灣企業推向國際，與全球廠商共創未來商機！」

中華民國資訊軟體協會理事長沈柏延表示，此次展會匯聚全球優秀ICT產業菁英，期待可藉此機會向全球展現臺灣ICT產業的能量，中華軟協也將會持續傾力協助臺灣企業創造更多跨境商業合作機會，拓展臺灣資通訊展業，搶攻國際ICT市場，將臺灣資通訊產業發展推至新高度。

WCIT 2020臺灣形象館共展示臺灣四大創新產業解決方案，包括無接觸經濟類由衛福部、基隆市政府與工研院、臺中市政府與資策會地方創生服務處、宏碁、國立交通大學等，展示藉由敏捷流程與資通訊科技達到杜絕境外確診案例成為社區感染源，透過光達及物聯網感測技術計算人流與社交距離，以及運用AR與VR讓消費者可安全無虞的體驗旅遊景點等。

智慧生活類由工研院，以及崧旭資訊、宇瞻科技、迎廣科技、創見資訊司、圓展科技、普萊德科技、威強電、威聯通科技、智晶光電、世盛國際、合昇昌國際、吉維那環保科技、創意興業、義誠科技、誠商行等企業展示智慧便利的生活應用。

智慧零售由新漢、宣揚、點點全球等企業，展示POS機帶來的智慧零售體驗。新創區展示了愛飛媒平、奎景運算科技、信任網路、禾生科技、桓竑智聯、艾陽科技、金箍棒智慧物業、林鬍子、憶象、岳鼎以及創淨等新創解決方案。

除了台灣形象館外，WCIT大會更將透過系列專題演講，分享最新資通訊創新趨勢議題與技術，今年中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長與政務委員唐鳳也受邀線上分享，將分別針對資訊時代下的國際貿易情勢，以及台灣科技防疫的精彩案例。