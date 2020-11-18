日盛證券取得美國第一家CBOE授權 提供即時美股報價

日盛證券為了服務廣大投資人，解決投資美股的切身需求，在適法遵法、嚴謹的前提下，成為國內第一家與美國CBOE(芝加哥期權交易所)交易所簽約，取得美股即時報價資訊的授權，2020年11月開始，為日盛證券投資人提供美股即時報價的服務，投資人即可透過手機專屬的日盛Smart APP「日盛美股通」，透過手機即可享受與美國股市同步無秒差的報價資訊。

日盛美股通除了提供美股即時報價外，也提供市場訊息帶即時報價，讓投資人在閱讀訊息時不需在回到自選股頁面即可看到新聞中提到個股的即時報價，相當便利。另外Smart美股通也提供客戶庫存股票的即時價格計算，方便客戶掌握庫存股票的最新市值。

日盛證券也領先多數同業取得美國國稅局(IRS)合格中介機構身分(Qualified Intermediary)，透過日盛證券複委託交易美國特別股，配息屬於利息性質者(或稱為ETD， Exchange Traded Debt)無需被扣繳30%預扣稅，投資人實領的配息金額大幅提高。喜歡投資特別股的投資人可利用日盛新推出的APP下單交易，可省去自行申請退稅的繁瑣手續。