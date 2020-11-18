2021經濟關鍵字 投票抽汽車

2020年進入尾聲，回顧這一年，「新冠肺炎」無疑是最大的黑天鵝，誰都沒預料到這場世紀疫情對全球帶來翻天覆地的影響。即將展開的2021年會如何發展？經濟日報舉辦「2021經濟關鍵字大預測」票選活動，邀請讀者票選您心目中的2021經濟關鍵字，預測明年經濟發展情勢。

「2021經濟關鍵字大預測」票選活動，由經濟日報主辦，和泰汽車、台灣之星、遠東SOGO、PChome共同協辦，活動自即日起至12月10日止，歡迎讀者透過官網進行網路投票。

每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

選中最多票者，有機會抽到TOYOTA VIOS轎車、iPhone 12；另設有參加獎，只要有投票者，就有機會抽到健康氣炸鍋＋迷你微電鍋、及遠東SOGO禮券等。

經濟日報舉辦經濟關鍵字大預測票選活動，預先邀請政府首長、企業領袖、學者專家等提供他們心目中的經濟關鍵字，精選出34個候選字，供讀者票選，讀者可到官網瀏覽供字者的選字理念。

這34個候選字，有很多反映了目前疫情造成的影響，像是「宅」、「家」，也有對明年發展的期待，像是「盼」、「望」、「安」、「平」、「穩」等，也有希望經濟能奮起的「開」、「新」、「榮」等；但有專家認為疫情加上美中貿易戰，讓局勢相當不明朗，因而推薦「渾」、「亂」、「險」、「顛」、「盪」等字。

目前經濟學家對於2021年的經濟會如何發展，看法莫衷一是，有預測會V型強力反彈、U型緩慢復甦、到悲觀的W型雙底衰退、L型的看不到復甦、甚至NIKE的勾勾型、開根號型（√￣）都有人預測，中央銀行則提出K型經濟復甦論點，也就是金融市場與實體經濟將呈現兩極化，顯示未來情勢難以逆料。

「一字探未來，大獎送給你」，歡迎讀者共同來投票，選出心目中的2021經濟關鍵字，票選結果將於12月17日揭曉，12月24日公布中獎名單。