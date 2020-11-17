持永久居留證者搶領三倍券 兩天逾兩千人領取

政府新增持永久居留證者16日起領取振興三倍券，全國約有11,500位符合領取資格。經濟部中小企業處表示，開放領用第二天已逾兩千人領取，約占持永久居留權者人數18％。

今(17)日有一位西班牙籍Unai先生，來台工作8年，從事資訊電子之高端專業工作，迫不及待地利用午休時間至郵局領取三倍券，並表示女朋友生日將到來，領取三倍券準備幫女朋友購買生日禮，為小倆口感情加溫。政府期藉由這份設計精美的小禮物，在感恩節、聖誕節前夕，除共同帶動消費，也希望外國朋友可感受台灣溫暖、濃厚的人情味，使三倍券的溫暖再擴及，讓世界看到台灣是溫暖而友善的國家。

政府自7月15日推出振興三倍券，迄今已2,302萬人已領用，其中約2,121萬人領取紙本，181萬人選用使用數位，領用全數占符合領取資格近9成7。經濟部統計處調查，零售業營業額8及9月均創下歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高，顯示對振興經濟又快又有效。