新版生技條例出爐 勤業眾信分析三大重點

針對新版《生技醫藥產業發展條例》草案，勤業眾信聯合會計師事務所今（17）日發布評論觀點，指出新版條例除了名稱修正之外，還增加新藥適用範圍、個人股東租稅優惠、留才租稅優惠等三大重點。

勤業眾信指出，《生技新藥產業發展條例》自2007年公布施行，將於2021年底施行屆滿，但生技產業已經是政府六大戰略產業之一，經濟部也在日前預告修正，要將法案名稱修正為《生技醫藥產業發展條例》，預計110年下半年送立法院三讀，預計實行至2031年底。

勤業眾信會計師陳惠明表示，首要重點在於增加新藥的適用範圍，本次修正除了將「新劑型藥品」納入「新藥」適用範圍，更因應「跨領域整合」的新型態醫療發展模式，將再生醫療、精準醫療、數位醫療的概念納入。

陳惠明表示，有別於傳統高風險醫材以侵入或植入式醫材來定義是否符合資格，數位化醫療則將應用人工智慧（AI）、物聯網（IoT）／5G、資安、區塊鏈等數位科技，做為生技條例獎勵資格的評估條件，期望可以促進異業合作，導入台灣高科技業供應鏈的技術優勢，進而在全球創新競賽中提升競爭力。

第二項重點，在於增訂個人股東投資租稅優惠，陳惠明指出，生技產業是高風險的燒錢產業，極需政府協助導引資金投入發展產業，本次修正保留營利事業股東享有20%投資抵減優惠，還增訂個人股東滿足若干條件，可就投資金額50%限度內，自當年度起五年內減免所得額，類似但優於《產業創新條例》當中的天使投資人獎勵。

第三項重點，在於增加留才租稅優惠，陳惠明表示，優秀人才是生技產業競爭力的關鍵要素，修正草案比照產創條例，增訂高階專業人員及技術投資人取得的技術股，或執行認股權憑證取得的股票，持股達二年後，未來轉讓、贈與或做遺產分配時，可以就轉讓價格或股票取得價格孰低計算所得課稅，以降低技術人才取得技術股之租稅負擔。

陳惠明提醒，修正草案增訂申請適用緩課的技術股於股票轉讓或辦理帳簿劃撥時，公司應依法填報課稅資料予國稅局，公司若未依法填報將會被裁處罰鍰。

最後，針對縮減生技公司投資抵減優惠部分，陳惠明分析，人才培訓投資抵減限專職研發人員，與產創條例一致，符合租稅公平原則；研發投資支出抵減率雖由35%酌降為30%，仍比產業創新條例的15%抵減率為高，政府應是在權衡增加員工個人所得租稅優惠、個人投資生技產業租稅優惠後，所做的適度的調整。