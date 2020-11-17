快訊

起飛2分鐘光點消失！F-16失聯上校家留妻與母

搜救畫面曝光！F-16花蓮外海失聯 海巡派艇摸黑搜救

15國正式簽訂RCEP KPMG：有利大陸台商

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）日前已完成簽署，安侯建業聯合會計師事務所今（17）日表示，參與該協定的15個亞太成員國，包含中國大陸在內，將移除彼此關稅壁壘，預期將有利於大陸台商，可提升亞太區域內的競爭優勢，成為發展新契機。

安侯建業稅務投資部執業會計師劉中惠表示，區域貿易協定可促進該區域整體的貿易，對優勢產業是機會，就大陸角度而言，其實RCEP帶來的變化或許不大，因為在參與的15個國家中，除了日本之外，大陸本來就已經和其他13個國家簽署自貿協定。

但在美中貿易戰、科技戰的背景下，劉中惠認為，RCEP某種程度呼應大陸的內需大循環正，讓內銷、國際市場雙循環相互促進，並突破美國的防堵；而且日本為全球第三大經濟體，經貿結構上與大陸的互補性強，RCEP將有助於降低兩方貿易成本，促進對外技術合作。

安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，長期布局在大陸的台商，可以因為RCEP搶得先機，不會因為擔心台灣被邊緣化。

任之恒表示，部分大陸台商近期因成本優勢不再，或貿易戰因素影響，開始通過新南向投資，以延伸集團業務供應鏈的需求，RCEP也相當有利於區域產業供應鏈重組發展，尤其涉及三國以上多邊交易布局時，RCEP適用相通規則，問題較容易一併解決。

任之恒提醒，由於大陸實行外匯管制，曾有大陸台商出於靈活調度產能考量，將原先大陸公司的出口外銷訂單，貿然調整由其他海外公司製造供貨，造成有收匯、無出口報關之情況，進而在外匯監管機關的系統中顯示異常，連帶引發相關稅目查核，不可不慎。

RCEP 台商

延伸閱讀

RCEP簽定衝擊五大產業 經濟部公布首波產業座談名單

印度官員稱不參與RCEP 因中國是侵略者

亞太15國簽RCEP 美商界憂美被拋在後頭

RCEP關稅調降計畫 凸顯中國對電動車寄厚望

相關新聞

蔡英文出席美國商會會員大會 促台美簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今天出席台北市美國商會2020年度會員大會，她致詞時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造...

工鬥籲設基礎年金 勞部：配合政院整體規劃辦理

對於勞工團體今天赴行政院要求設基礎年金、規劃移工離境一次請領年金，勞動部今天說，基礎年金涉相關社會保險制度及社會福利津貼...

離岸風電帶動綠色金融 海龍：台灣專案融資市場成熟

離岸風電產業帶動綠色金融發展，為促使本國銀行及保險業者在能掌握融資風險下參與離岸風電專案開發，「離岸風電專案融資」議題愈...

王美花低調談CPTPP？ 陳添枝：遲早須上檯面

經濟部長王美花今(17)日表示，政府正在「低調」尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，台大經濟系教授陳添...

蔡總統出席美國商會年度會員大會 盼簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今（17）日出席台北市美國商會2020年度會員大會，她期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多...

APEC雙部長會議 鄧振中、龔明鑫說明我抗疫、經濟表現

亞太經濟合作（APEC）雙部長會議從昨（16）日晚間開到今日凌晨，由國發會會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧...

台美經濟對話將增加簽署5個MOU？經濟部回應了

「台美經濟繁榮夥伴對話」將有大進展，將從簽署1個MOU激增為5個MOU？對此，經濟部今（17）日表示，針對媒體報載，稱對...

影／勞團要求勞保年改召開座談會 政院迴避承諾

原本預計在年底出爐的勞保年改草案，9月突然喊卡，勞動部改口稱無具體期程，將持續蒐集各界意見。由多個勞團組成的「2020工...

工研院攜手產官研 力促2030台灣電動巴士全面國產化

產學研力拚國產電動巴士！為協助政府推動2030達到電動巴士國產化的目標，工研院在經濟部技術處科技專案支持下和經濟部工業局...

交通部跨部會合作 推出電動大客車示範計畫

為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，並協助地方政府及客運業者選用優質之電動大客車投入營運，交通部與...

月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

電影寄生上流翻版 揭開你不知道的理專世界

獲得奧斯卡最佳影片的韓國電影「寄生上流」，劇情描述主角一家人如何努力向上流社會靠攏的故事；現實生活中，理財專員（理專）也有寄生上流的故事。理專工作看似光鮮亮麗，其實背後隱藏了什麼不為人知的一面？

熱門新聞

SpaceX載人上太空 三台廠助陣

銀行理專A錢 3大重罰

加入要守一國兩制…王美花：RCEP 非蔡政府目標

Moderna新冠疫苗效果佳 與高端疫苗同樣來自美國NIH

聯發科砸24.3億元 併購英特爾旗下FPGA電源管理部門

王美花：RCEP這條路不好走 我們要爭取其他路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。