15國正式簽訂RCEP KPMG：有利大陸台商

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）日前已完成簽署，安侯建業聯合會計師事務所今（17）日表示，參與該協定的15個亞太成員國，包含中國大陸在內，將移除彼此關稅壁壘，預期將有利於大陸台商，可提升亞太區域內的競爭優勢，成為發展新契機。

安侯建業稅務投資部執業會計師劉中惠表示，區域貿易協定可促進該區域整體的貿易，對優勢產業是機會，就大陸角度而言，其實RCEP帶來的變化或許不大，因為在參與的15個國家中，除了日本之外，大陸本來就已經和其他13個國家簽署自貿協定。

但在美中貿易戰、科技戰的背景下，劉中惠認為，RCEP某種程度呼應大陸的內需大循環正，讓內銷、國際市場雙循環相互促進，並突破美國的防堵；而且日本為全球第三大經濟體，經貿結構上與大陸的互補性強，RCEP將有助於降低兩方貿易成本，促進對外技術合作。

安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，長期布局在大陸的台商，可以因為RCEP搶得先機，不會因為擔心台灣被邊緣化。

任之恒表示，部分大陸台商近期因成本優勢不再，或貿易戰因素影響，開始通過新南向投資，以延伸集團業務供應鏈的需求，RCEP也相當有利於區域產業供應鏈重組發展，尤其涉及三國以上多邊交易布局時，RCEP適用相通規則，問題較容易一併解決。

任之恒提醒，由於大陸實行外匯管制，曾有大陸台商出於靈活調度產能考量，將原先大陸公司的出口外銷訂單，貿然調整由其他海外公司製造供貨，造成有收匯、無出口報關之情況，進而在外匯監管機關的系統中顯示異常，連帶引發相關稅目查核，不可不慎。