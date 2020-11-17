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工總與亞總攜手 共推新南向合作平台

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會昨（16）日召開本年度第二次「亞太產業合作推動委員會」，會中由理事長王文淵與亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添共同簽署合作意向書（MOU），並由經濟部次長林全能、以及僑務委員會委員長童振源一同見證。

工總表示，希望透過MOU的簽署，能與亞總共同分享彼此資源，加強雙方的交流合作，尤其是對於促進與各國台商良性互動，拓展海外商機的部分，藉由1+1大於2的力量，創造海外台商地生根茁壯。

工總在過去四年，每年皆推動六國雙邊論壇，幫助企業開啟合作新契機，也成功促成許多商機與市場開發，還有技術合作與人才交流，讓各界對於這個平臺一直有很高的期待。今年因為疫情的關係，許多工作在推動上，顯得有些膠著，因此與亞洲台商總會簽署MOU，等於又多了一個重要夥伴來共同協助業者拓展海外商機，站穩當地的投資利基。工總相信有了台商總會的「一臂之力」，未來在各國的產業合作與投資交流上，會更加順利與圓滿。

王文淵表示，由於謝亞太各國的產業推動召集人的努力，讓雙邊論壇在這幾年能持續推動。儘管因新冠肺炎（COVID-19）、中美貿易戰的雙重影響，造成台灣與其他東協各國交流迎來各種挑戰，但也期望透過交流化解投資風險，增加全球布局的能量。

林全能表示，這幾天最受關注的國際經貿動態是橫跨15國的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署。雖然台灣未能參與其中，但仍勉勵台灣更應聚焦自身產業利基，與特定國家展開產業合作，例如今年與亞太六國完成16項MOU簽定，即是依循各自產業優勢項目展開實質合作計畫。

童振源分享，僑委會今年完成六本《台商服務手冊》蒐羅海外市場的當地台商、僑團產業分布以及具體投資商機資訊，並於會中致贈王文淵。劉樹添表示，本次與工業總會簽定MOU，預計對於亞洲台商會的2萬4千多家台商有相當大助益，並於會中邀請在座的委員出席亞洲台商總會將於12月召開的第二次理監事會。

由於甫簽訂的RCEP不僅攸關國內產業界的未來的發展，同時也和新南向推動有密切的關連，經濟部長王美花也特別趕來與「亞太產業合作推動委員會」的委員進行交流，部長特別向委員們說明產業界所關心的RCEP各產業降稅以及可能的影響，也允諾將儘速邀集產業界、貿協與相關單位，除了向產業界說明RCEP內容、也希望了解產業界受到的衝擊，並尋求協助之道。

台商 MOU

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