快訊

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王美花低調談CPTPP？ 陳添枝：遲早須上檯面

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。聯合報系記者徐偉真/攝影
經濟部長王美花。聯合報系記者徐偉真/攝影

經濟部長王美花今(17)日表示，政府正在「低調」尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，台大經濟系教授陳添枝表示，無論如何低調法，最後都要面對中國反對，認為CPTPP畢竟不是雙邊關係，有機會可以低調談判，而是多達11國的多邊關係，認為遲早還是必須要到檯面上。

另外，對於美國新任總統拜登（Joe Biden）上台後，美國是否有機會重返CPTPP談判桌。陳添枝分析，目前仍須觀望美國新政府是否上任表態，否則相關組織不太可在此之前有動作。他提出兩種情境，若拜登政府重返CPTPP，那麼台灣就須要同時面對美豬議題及日本核食兩大關卡，但相對來而言，美國重返將會掌握談判主導權，如果美國力挺台灣，那加入機會就會高一點；若美國堅決不返回，那麼CPTPP的談判就是維持現狀。

對於CPTPP是否為突破中國經貿包圍網的策略，陳添枝表示，政府若確定不走RCEP，那麼走CPTPP是正確的，但仍須等到政府策略路徑清楚才能回答。他提到，台灣上游商品要賣到東協，面臨對方自由貿易的關卡，若不走多邊關係，而自己去跟東協國家簽雙邊貿易，機會更會渺茫，表示TPP國家相對較多，同時也有許多如美國等與我們友好的國家，突破機會比較高。

RCEP 東協

延伸閱讀

RCEP簽定衝擊五大產業 經濟部公布首波產業座談名單

民主黨力保參院 拜登將赴喬治亞州助選

紐時：川普促美中強碰 拜登接手競合平衡考驗多

改走CPTTP這條路 王美花證實「低調進行中」

相關新聞

蔡英文出席美國商會會員大會 促台美簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今天出席台北市美國商會2020年度會員大會，她致詞時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造...

工鬥籲設基礎年金 勞部：配合政院整體規劃辦理

對於勞工團體今天赴行政院要求設基礎年金、規劃移工離境一次請領年金，勞動部今天說，基礎年金涉相關社會保險制度及社會福利津貼...

離岸風電帶動綠色金融 海龍：台灣專案融資市場成熟

離岸風電產業帶動綠色金融發展，為促使本國銀行及保險業者在能掌握融資風險下參與離岸風電專案開發，「離岸風電專案融資」議題愈...

王美花低調談CPTPP？ 陳添枝：遲早須上檯面

經濟部長王美花今(17)日表示，政府正在「低調」尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，台大經濟系教授陳添...

蔡總統出席美國商會年度會員大會 盼簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今（17）日出席台北市美國商會2020年度會員大會，她期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多...

APEC雙部長會議 鄧振中、龔明鑫說明我抗疫、經濟表現

亞太經濟合作（APEC）雙部長會議從昨（16）日晚間開到今日凌晨，由國發會會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧...

台美經濟對話將增加簽署5個MOU？經濟部回應了

「台美經濟繁榮夥伴對話」將有大進展，將從簽署1個MOU激增為5個MOU？對此，經濟部今（17）日表示，針對媒體報載，稱對...

影／勞團要求勞保年改召開座談會 政院迴避承諾

原本預計在年底出爐的勞保年改草案，9月突然喊卡，勞動部改口稱無具體期程，將持續蒐集各界意見。由多個勞團組成的「2020工...

工研院攜手產官研 力促2030台灣電動巴士全面國產化

產學研力拚國產電動巴士！為協助政府推動2030達到電動巴士國產化的目標，工研院在經濟部技術處科技專案支持下和經濟部工業局...

交通部跨部會合作 推出電動大客車示範計畫

為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，並協助地方政府及客運業者選用優質之電動大客車投入營運，交通部與...

月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

電影寄生上流翻版 揭開你不知道的理專世界

獲得奧斯卡最佳影片的韓國電影「寄生上流」，劇情描述主角一家人如何努力向上流社會靠攏的故事；現實生活中，理財專員（理專）也有寄生上流的故事。理專工作看似光鮮亮麗，其實背後隱藏了什麼不為人知的一面？

熱門新聞

慘！踩雷加疫情 國銀六處海外市場傳出虧損

SpaceX載人上太空 三台廠助陣

銀行理專A錢 3大重罰

加入要守一國兩制…王美花：RCEP 非蔡政府目標

Moderna新冠疫苗效果佳 與高端疫苗同樣來自美國NIH

聯發科砸24.3億元 併購英特爾旗下FPGA電源管理部門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。