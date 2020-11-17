王美花低調談CPTPP？ 陳添枝：遲早須上檯面

經濟部長王美花今(17)日表示，政府正在「低調」尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，台大經濟系教授陳添枝表示，無論如何低調法，最後都要面對中國反對，認為CPTPP畢竟不是雙邊關係，有機會可以低調談判，而是多達11國的多邊關係，認為遲早還是必須要到檯面上。

另外，對於美國新任總統拜登（Joe Biden）上台後，美國是否有機會重返CPTPP談判桌。陳添枝分析，目前仍須觀望美國新政府是否上任表態，否則相關組織不太可在此之前有動作。他提出兩種情境，若拜登政府重返CPTPP，那麼台灣就須要同時面對美豬議題及日本核食兩大關卡，但相對來而言，美國重返將會掌握談判主導權，如果美國力挺台灣，那加入機會就會高一點；若美國堅決不返回，那麼CPTPP的談判就是維持現狀。

對於CPTPP是否為突破中國經貿包圍網的策略，陳添枝表示，政府若確定不走RCEP，那麼走CPTPP是正確的，但仍須等到政府策略路徑清楚才能回答。他提到，台灣上游商品要賣到東協，面臨對方自由貿易的關卡，若不走多邊關係，而自己去跟東協國家簽雙邊貿易，機會更會渺茫，表示TPP國家相對較多，同時也有許多如美國等與我們友好的國家，突破機會比較高。