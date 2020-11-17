快訊

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

具研發與海空優勢 高雄仁武產業園區19日動工

中央社 / 高雄17日電

高雄仁武產業園區19日動工招商。經發局今天表示，將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，以低耗能、低污染高科技產業優先審核，歡迎投資企業加入投資高雄隊。

高雄市政府經濟發展局表示，仁武產業園區19日舉辦動工典禮，將以預登記方式搶先辦理招商，進駐廠商可在園區公共工程施作時同步建廠，加速滿足投資企業建廠、擴廠需求。

因應高雄投資起飛、工業用地需求大增，高雄市長陳其邁上任後親自致電台糖公司，加速推動延宕多時的仁武產業園區開發案，並責成經發局等局處，迅速與台糖公司完成後續協調工作，締造上任後兩個月就促成仁武產業園區與台糖合作開發紀錄。未來園區完工後，可望為高雄帶來超過新台幣242億的年產值及6300個工作機會。

經發局長廖泰翔指出，未來仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，以低耗能、低污染的高科技產業優先審核，歡迎有意投資企業加入投資高雄隊。

依經發局工業輔導科資料，仁武產業園區具備交通、設施、進駐免環評，以及彈性容積率等四大基地優勢，30分鐘內可到機場、港口；未來更有高於30%綠地、配水池、污水處理廠等公設。此外，園區擁有210%的彈性容積率優勢，是目前最搶手的開發中基地。

高雄市 污水

延伸閱讀

高市仁武產業園區及橋科將啟動 估增近2萬職缺

高速公路局整修路面 封閉高雄鼎金系統交流道

跑步知識／賽事交管你怎麼看？ 市民友善需要時間的孕育

「DD52」搶攻跨年舞台！Pink Fun處女秀獻給高雄義大

相關新聞

蔡英文出席美國商會會員大會 促台美簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今天出席台北市美國商會2020年度會員大會，她致詞時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造...

工鬥籲設基礎年金 勞部：配合政院整體規劃辦理

對於勞工團體今天赴行政院要求設基礎年金、規劃移工離境一次請領年金，勞動部今天說，基礎年金涉相關社會保險制度及社會福利津貼...

離岸風電帶動綠色金融 海龍：台灣專案融資市場成熟

離岸風電產業帶動綠色金融發展，為促使本國銀行及保險業者在能掌握融資風險下參與離岸風電專案開發，「離岸風電專案融資」議題愈...

王美花低調談CPTPP？ 陳添枝：遲早須上檯面

經濟部長王美花今(17)日表示，政府正在「低調」尋求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。對此，台大經濟系教授陳添...

蔡總統出席美國商會年度會員大會 盼簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今（17）日出席台北市美國商會2020年度會員大會，她期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多...

APEC雙部長會議 鄧振中、龔明鑫說明我抗疫、經濟表現

亞太經濟合作（APEC）雙部長會議從昨（16）日晚間開到今日凌晨，由國發會會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧...

台美經濟對話將增加簽署5個MOU？經濟部回應了

「台美經濟繁榮夥伴對話」將有大進展，將從簽署1個MOU激增為5個MOU？對此，經濟部今（17）日表示，針對媒體報載，稱對...

影／勞團要求勞保年改召開座談會 政院迴避承諾

原本預計在年底出爐的勞保年改草案，9月突然喊卡，勞動部改口稱無具體期程，將持續蒐集各界意見。由多個勞團組成的「2020工...

工研院攜手產官研 力促2030台灣電動巴士全面國產化

產學研力拚國產電動巴士！為協助政府推動2030達到電動巴士國產化的目標，工研院在經濟部技術處科技專案支持下和經濟部工業局...

交通部跨部會合作 推出電動大客車示範計畫

為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，並協助地方政府及客運業者選用優質之電動大客車投入營運，交通部與...

月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

電影寄生上流翻版 揭開你不知道的理專世界

獲得奧斯卡最佳影片的韓國電影「寄生上流」，劇情描述主角一家人如何努力向上流社會靠攏的故事；現實生活中，理財專員（理專）也有寄生上流的故事。理專工作看似光鮮亮麗，其實背後隱藏了什麼不為人知的一面？

熱門新聞

慘！踩雷加疫情 國銀六處海外市場傳出虧損

SpaceX載人上太空 三台廠助陣

銀行理專A錢 3大重罰

加入要守一國兩制…王美花：RCEP 非蔡政府目標

Moderna新冠疫苗效果佳 與高端疫苗同樣來自美國NIH

聯發科砸24.3億元 併購英特爾旗下FPGA電源管理部門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。