具研發與海空優勢 高雄仁武產業園區19日動工
高雄仁武產業園區19日動工招商。經發局今天表示，將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，以低耗能、低污染高科技產業優先審核，歡迎投資企業加入投資高雄隊。
高雄市政府經濟發展局表示，仁武產業園區19日舉辦動工典禮，將以預登記方式搶先辦理招商，進駐廠商可在園區公共工程施作時同步建廠，加速滿足投資企業建廠、擴廠需求。
因應高雄投資起飛、工業用地需求大增，高雄市長陳其邁上任後親自致電台糖公司，加速推動延宕多時的仁武產業園區開發案，並責成經發局等局處，迅速與台糖公司完成後續協調工作，締造上任後兩個月就促成仁武產業園區與台糖合作開發紀錄。未來園區完工後，可望為高雄帶來超過新台幣242億的年產值及6300個工作機會。
經發局長廖泰翔指出，未來仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，以低耗能、低污染的高科技產業優先審核，歡迎有意投資企業加入投資高雄隊。
依經發局工業輔導科資料，仁武產業園區具備交通、設施、進駐免環評，以及彈性容積率等四大基地優勢，30分鐘內可到機場、港口；未來更有高於30%綠地、配水池、污水處理廠等公設。此外，園區擁有210%的彈性容積率優勢，是目前最搶手的開發中基地。
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