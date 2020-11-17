蔡總統出席美國商會年度會員大會 盼簽署雙邊貿易協定

蔡英文總統今（17）日出席台北市美國商會2020年度會員大會，她期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多商機，讓台美經濟夥伴關係更上層樓。

總統致詞時表示，許多國家因疫情衝擊，不得不關閉邊境、限制社區活動，甚至停課，導致全球經濟衰退。歐、美的第二和第三波疫情更讓情勢雪上加霜。所幸台灣在政府與人民共同努力下，防疫有成，挺過這場嚴峻的挑戰。最新的資料更顯示，台灣在疫情期間，仍維持了良好的經濟成長。

總統指出，台灣第3季的經濟成長率為3.33%，穩居亞洲四小龍第一。如此優異表現的主因，就是台灣毋須封城。公司行號及工廠營運如常，讓台灣的經濟穩定，能持續供應全球的經濟需求。整體而言，台灣因為經濟靈活調適而能夠安然度過全球最嚴重的經濟衰退。

總統也提到，台北市美國商會今年發布的「商業景氣調查」（Business Climate Survey）及「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）讚揚台灣經濟繁榮，更有近七成會員對未來三年台灣的經濟前景表示樂觀。值此不確定時代，在在印證台灣經濟的韌性。我們期待持續這樣的正面發展，政府團隊正積極深化全球經貿夥伴關係，創造雙贏互惠榮景。

總統表示，美國一直是台灣非常重要的經貿夥伴。台美貿易總額今年上半年已經超越印度，成為美國第九大貿易夥伴，也是美國第11大出口市場。台美的投資往來也非常緊密。本年美國企業宣布多項來台重大投資案，例如奇異公司（GE）與中鼎集團今年9月攜手承攬「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，可望讓台灣電力未來供應無虞，也減少碳排放量，兼顧經濟發展與環境保護。

總統還舉例，谷歌（Google）在今年9月證實將在雲林斗六開設在台灣的第3座資料中心，這是Google「智慧台灣」計畫的一環，透過這個計畫，為台灣企業培育數位行銷及資訊科技基礎建設的人才，將台灣打造為亞太地區互聯通訊發展的樞紐。

總統說，就在上個月，微軟（Microsoft）也宣布將在台進行31年來最大的投資案，使台灣成為亞洲數位轉型中樞，這個計畫預估至少創造3萬個工作機會。此外，世界最大最先進的晶圓代工廠商台積電將投資120億美元，在美國亞利桑納州興建一座先進的晶圓廠，不但可緩解美國的國安疑慮，更有助高科技製造業移轉美國。這些都是台美經貿密切交流的例證，她相信還會有更多臺美投資合作的好消息。

總統提到，過去幾個月來，台美關係持續增溫，在經貿方面尋求新的合作領域。美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）9月訪台，反映出台美經貿關係的潛力無窮。期間，她和柯拉克次卿會面，暢談台美經貿夥伴關係，柯拉克次卿也和政府相關部會首長會晤，成果豐碩。

總統指出，我們正全力籌劃「台美經濟繁榮夥伴對話」，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。更激勵人心的是，台美9月簽署《基礎建設融資及市場建立合作架構》，並於上月底召開視訊工作會議。此一架構讓我們深化技術交流和資訊共享，來帶動印太區域基礎設施的投資，並確保供應鏈的堅韌和永續發展。

總統說，剛談了很多有關台美緊密夥伴關係的進展，而簽署雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。她感謝「台灣美國商會」所有會員與我們一起密切關注台美雙邊貿易協定的進展，尤其衷心感謝各位促請美國政府和國會議員與台灣洽簽協定。

總統提到，上個月，50多位美國參議員聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），籲請展開雙邊貿易協定的正式協商。她也感謝「台灣美國商會」和「美台商業協會」成立「台美雙邊貿易協定聯盟」，非常感謝大家的鼎力相挺。