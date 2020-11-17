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工具機訂單回溫 機器人正在路上

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

全球製造業穩步復甦，帶動機器人訂單需求回溫，具指標性的日本10月工具機訂單金額達823億日圓，連續5個月回升。法人指出，自5月訂單落底後至今，ROBO全球機器人指數累計已上漲近24%，而觀察過去經驗，漲勢至少延續一年以上，顯示未來還有表現空間。

下半年來，全球製造業穩步復甦，美國、歐元區、中國3大經濟體最新公布的製造業採購經理人指數，都已進入50以上擴張區間，而日本雖然仍在50之下，但10月進一步上揚到48.7，高於9月的47.7。製造業活動轉熱，正帶動機器人訂單需求回溫。

以具指標性的日本工具機訂單為例，10月訂單金額為823億日圓，連續兩個月超過800億日圓；同時，年減幅度僅5.9%，為連續第5個月收窄，顯示走出本波低潮期。

觀察過去訂單金額谷底經驗，分別發生在2009年1月、2013年1月與2016年10月，在落底回升後3個月，ROBO全球機器人指數平均上漲12%；後6個月漲幅擴大到24%，後1年漲幅更達到50%。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰指出，自今年5月訂單落底後，已將近6個月的時間，同期間，ROBO全球機器人指數累計上漲約24%，與歷史經驗不謀而合。若未來景氣復甦持續，將為機器人訂單需求加溫，預期本波漲勢可望延續。

陳世杰強調，近兩年，機器人接連受到貿易戰、新冠疫情影響，成長動能放緩，但是新工業製造企業，傾向使用機器人自動化設備的意願高。尤其美國選後，貿易衝突再次升溫的機率降低，機器人產業利空掃除，投資機會與價值將再度顯現。

機器人 製造業

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