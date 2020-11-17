APEC雙部長會議 鄧振中、龔明鑫說明我抗疫、經濟表現

亞太經濟合作（APEC）雙部長會議從昨（16）日晚間開到今日凌晨，由國發會會主委龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中以視訊的方式共同出席，並向與會各經濟體部長們說明台灣抗疫表現以及振興經濟的成果。

國發會指出，今年度APEC主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，主辦國馬來西亞安排本次會議聚焦討論後疫情時代經濟復甦之貿易與投資優先領域，以及包容性、數位經濟及創新永續等議題。

國發會表示，我國由龔明鑫、鄧振中代表發言，說明我國抗疫優異表現，並發言呼應APEC本年度相關重要議題與工作。國發會指出，馬國在會議中也宣布本年度三項重要成果：APEC後2020願景、APEC新冠肺炎即時線上資訊交流平台、APEC 2020年度經濟政策報告「結構改革與婦女經濟賦權」。

鄧振中在會中分享台灣優異的抗疫表現，並呼籲APEC應在當前疫情環境下，積極扮演正面力量，為區域帶來願景及動能，使亞太區域的人們可以儘速克服疫情，深化投資與貿易合作。

對於台灣振興經濟成果，鄧振中表示我已讓約1,344萬人民受惠、逾12萬家廠商免於倒閉，有效保障中小企業及弱勢族群利益，更重要的是，我國第3季經濟成長率高達3.33%，是全球極少數維持正成長的國家。鄧振中指出，盼能協助各會員抗疫，同時助我防疫物資業者擴展海外市場，以創造雙贏。

鄧振中呼籲，面對疫情挑戰，應加強分享疫情防治及經濟復甦經驗，打造被全球信賴及具韌性的供應鏈，協助企業轉型及防疫量能，以提升其適應及應變能力；同時應維持關鍵物資供應鏈穩定，以促進區域內物資、服務及人員之流通及便捷化，以及隨著疫情期間新技術及數位經濟蓬勃的發展，應確保讓微中小企業、婦女等各階層參與及分享。

鄧振中也表示，由於台灣經濟非常仰賴國際貿易，我國鼓勵APEC持續支持多邊貿易體系及WTO相關工作，讓全球貿易體系能更開放、公平、自由。他說，我國肯定「APEC企業諮詢委員會」(ABAC)代表所提的重要概念，並強調支持「以人為本」的經濟成長讓我們的經濟發展可以更具包容性。

龔明鑫發言指出，對全球而言，今年是動盪的一年，疫情帶來嚴重的經濟與社會衝擊，致使金融市場動盪、失業問題加劇、全球供應鏈間斷，並提高各會員體公共衛生系統壓力，威脅人民生命安全與經濟。他強調，我國因應危機超前部署相關防疫措施，使疫情控制得宜，並為少數經濟維持成長的會員體。

龔明鑫指出，疫情爆發突顯運用數位科技提供高品質與可及的數位健康服務及商品之重要性，因此我國結合我於資通訊產業領域及醫衛領域之優勢，盼結合理念相近的會員體，共同攜手合作推動各項與數位健康照護相關計畫，並幫助有需要的會員體，以及提升APEC地區之數位健康、永續發展及包容性。

龔明鑫表示，我國體認到疫情對女性帶來不成比例的經濟與社會影響。他說，為加速女性的經濟復甦，我國根據APEC「拉賽雷納婦女與包容性成長路徑圖」之精神，採取具性別觀點的紓困與振興措施，以強化女性經濟賦權。

國發會指出，APEC明年主辦的經濟體紐西蘭，在會議最後宣布，明年將以視訊方式辦會，主題為「攜手協作，共同成長(Join, Work, Grow, Together.)」。