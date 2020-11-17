宏碁小金雞再孵化 智聯服務前三季EPS 2.11元

資訊系統整合廠商智聯服務（6751）預計於11月18日舉行上櫃前業績發表會；智聯服務為一專業資訊服務廠商，專精於創新性資訊系統整合服務，具有資訊周邊產品及設備之整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案之客製化能力，並以提供專業且完整之服務深受各大廠商客戶之信賴，所服務之客戶群以台灣的尖端產業半導體為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。銷售地區目前以臺灣為主，並逐步拓展中國大陸、歐洲及美國地區之銷售業務。

智聯服務107及108年度之合併營業收入分別為8.89億元及10.74億元，每股盈餘則分別為3.23元及3.00元；109年前三季合併營業收入7.45億元、每股盈餘為2.11元，隨智聯服務在各大領導廠商間已逐漸建立良好口碑，並持續開發資訊相關創新性應用解決方案，使營收及獲利持續成長。

智聯服務除持續深耕半導體上中下游之尖端客戶群外，並增加客戶產業別之多元化及專案整合之應用領域，積極拓展業務至更多元之產業領域，目前已應用於醫療物聯網、智慧農業創新等資訊應用解決方案，隨各種資訊創新科技及新興應用仍不斷推陳出新下，智聯服務藉豐富之專業技術人才，透過其規劃及整合實力，藉由垂直領域之運用，將對智聯服務之營收動能有正面挹注。