台美經濟對話將增加簽署5個MOU？經濟部回應了

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

2020-11-17 10:43