台美經濟對話將增加簽署5個MOU？經濟部回應了
「台美經濟繁榮夥伴對話」將有大進展，將從簽署1個MOU激增為5個MOU？對此，經濟部今（17）日表示，針對媒體報載，稱對話共5場，均將簽署MOU，「從頭到尾都不是規劃方向」。
經濟部表示，台美雙方正就會議內容密切磋商與確認，但所謂每個場次都簽署MOU一事，從頭到尾都不是規劃方向，特此澄清。經濟部政務次長陳正祺已於台北時間16日率團赴美，參與「台美經濟繁榮夥伴對話」的實體會議。
陳正祺強調，此行主要是參加對話，強化臺美雙方的經濟合作，並彰顯彼此夥伴關係。
經濟部指出，台美經濟繁榮夥伴對話將在11月20日舉行，預計有五個場次，討論全球健康安全；科學與技術；供應鏈合作；5G乾淨通道；投資審查、基礎建設及能源等議題。對話後可望簽署一份合作瞭解備忘錄（MOU）。
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