交通部跨部會合作 推出電動大客車示範計畫

為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，並協助地方政府及客運業者選用優質之電動大客車投入營運，交通部與經濟部、環保署等單位共同合作，推出電動大客車示範計畫，交通部長林佳龍宣布發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助1,000萬元，期許透過示範計畫能鼓勵更多國內自主設計開發製造以及國外業者願意在台投資設廠生產之電動大客車業者投入公共運輸服務，累積電動大客車車隊營運經驗值與回饋建立營運導入模式，並持續提升我國電動大客車產業市場競爭力。

交通部表示，國內自2010年開始推動補助客運業者購買電動大客車迄今已有初步成果，經濟部亦持續協助大客車產業發展，在相關車輛電動化技術及ICT產業日趨成熟下，行政院已於2017年底宣布，2030年前逐步達到客運(公車)全面電動化之政策目標，交通部已規劃分成先導期（2020-2022年）、推廣期（2023-2026年）及普及期（2027-2030年）逐步推動，交通部並與經濟部、行政院環境保護署等單位共同合作，推出電動大客車示範計畫，目標是透過提升公車客運服務績效、健全制度增加使用誘因、完善電能補充基礎建設、建構國際化產業價值鏈，目標達成減碳抗空污提高能源效率、營造智慧環境、提升營運效率進而打造世界一流生產基地。

為達成上述目標，交通部透過提高補助金額，要求參與示範計畫的車輛業者，應於車輛配備智慧化、自動化等先進輔助設備以提升車輛安全，並依循經濟部規劃國產化項目，提升電動大客車製造產業升級。

林佳龍特別指示，國內推動使用電動大客車有很大的機會會成功，預估十年可帶動國內產值1,700億元效益，並提供5萬6,000個就業機會，所以示範計畫要全力配合經濟部國產化規劃，共同打造電動大客車國家隊，交通部公路公共運輸服務升級計畫未來四年將編列85億元經費推動電動大客車，並指示交通科技產業會報成立智慧電動巴士科技產業小組，全力推動電動大客車的發展。

交通部指出，林佳龍今日核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，規劃補助客運業者購買甲類電動大客車每輛最高1,000萬元（含12年維運補助）、乙類電動大客車每輛最高610萬元（含12年維運補助），車輛補助款將採分期請領及撥付機制，受補助車輛營運前三年應達成車隊平均每車年營運里程至少應達4萬公里、每年班次妥善率至少應達98%、取得國產化達成度證明文件等三條件。為鼓勵車輛業者持續提升產業技術能力及落實供應鏈國產化目標，電動大客車示範計畫補助機制則訂有廢止資格、激勵及追溯機制，透過逐年審查國產化及營運績效妥善率達成情形，確保參與計畫之車輛營運績效能達標，車輛業者也有積極對應符合國產化要求。

另外，經濟部為協助車輛業者完善國內關鍵零組件供應鏈，規劃透過智慧電動巴士計劃，協助國內電動大客車整車及關鍵零組件廠商投入升級開發、加速國內產業進入國內外大廠供應鏈體系等，將臺灣設計/製造外銷國際，促使產業持續升級。