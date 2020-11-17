美國大選過後，台灣如何從棋子成為棋手？除了半導體，還有另一張王牌⋯

摘要 美國大選剛告一段落，無論接下來中美關係如何發展，台灣都必須重新思考自己的定位，除了半導體產業，台灣的醫療產業和防疫成果，全球數一數二，可以將產業鏈對外輸出。

2020年初時，民主黨有20個總統候選人，分崩離析，反觀川普氣勢如虹，一般人都認為他贏定了。沒想到美國變成疫情重災區，川普被拜登反超。

美國總統大選結果，簡單說就是「健康」與「經濟」的戰爭。

值得注意的是川普最後仍獲得7,000萬票，代表他的訴求打動人心。首先，他把病毒和中國連在一起，抗中現已成兩黨共識。其次，他強調自己比較會做生意，能拯救美國經濟。最後，他強烈主張重啟經濟，煽動那些無法正常上班甚至失掉工作的人。這次美國總統大選非常經典，其中最重要的是「定位」，不論是美國或台灣，候選人只要能找到清楚定位，不斷推銷自己、攻擊對手，就能達到目的，比如說川普＝經濟、拜登＝健康。

拜登勝選和三個族群有關，第一是女性、第二是外籍移民、第三是年輕人，這和他的副總統搭檔賀錦麗有很大關係。她是印度和牙買加混血，只有56歲，乃典型平民出身的美國夢。川普向來歧視女性，又限制移民，而且對有色人種極不友善，最後都成為其敗筆。

民主黨的許多主張，其實也是民進黨傳統政治主張，但民進黨這次卻全力押寶川普。川普猛打台灣牌，利用台灣作為棋子，對抗中國，達到了一定效果，刺激大陸的敏感神經，但也把兩岸關係推向險境。未來台灣如何維繫和美中的關係，將是蔡政府重要議題。

台灣過去是別人的棋子，但從來不敢作為棋手。可是台灣手上有兩張王牌，第一是半導體，台灣有完整的產業鏈，和AI及5G的未來息息相關。第二是醫療產業，台灣的防疫成果，全球數一數二，可以將產業鏈對外輸出。換言之，台灣不只是代工，而可以將完整的商業模式向全世界輸出。台灣經濟的實力，可以爭取到外交上更寬廣的空間。

上週另一個出人意外的事件，是螞蟻上市在最後時刻宣布取消。這是全球有史以來最大的IPO，在上海和香港兩地同步上市，總共募集了345億美元，市值近3,000億美元，高比例超額認購，全球大型金融機構和大陸小額投資人，紛紛搶進。

螞蟻集團暫緩上市，有外媒報導認為是因為馬雲「犯了天條」，得罪中共中央。(路透資料照片)

原因據說是馬雲在上海外灘金融峰會演講時，批評大陸金融監管與現實脫節，銀行還是當鋪思想，巴塞爾資本適足率好比老人俱樂部，惹惱主管機關，成為螞蟻上市喊停的導火線。

螞蟻前身叫做螞蟻金服，為了IPO改名螞蟻科技，強調自己是一家科技公司，運用大數據，分析個人和小型企業的信用資料，並和金融機構配合，協助他們貸款給這些人。

螞蟻的商業模式有三個主要精神，第一是「普惠」，就是造福老百姓；第二是「創新」，利用科技顛傳統遊戲規則；第三是「平台」，成為資源整合者。

大型金融機構為何願意和螞蟻合作？因為他們傳統和大企業往來，接觸不到個人和小商家。其次，他們沒有大數據和AI技術，無法評估這些人的信用，和螞蟻合作正好優勢互補。

從這個角度來說，螞蟻正確的定位不是「金融服務」，而是「服務金融」，用AI和大數據去強化金融業的信用體系。因此他說我不是金融業、是科技業，不應受金融主管機關監管。但螞蟻在主管機關眼中卻可能成為金融巨獸。

我無意替馬雲講話，但他的演講有幾句話值得深思：「我們要思考的是怎麼和未來接軌，怎麼彌補未來的空白。」；「監和管是兩件事，監是看著你發展，管是有問題的時候才管，我們管的能力很強，監的能力不夠」；「當創新的豐富度遠遠超過監管想像的時後，世界會陷入混亂」。

這個禮拜開始，世界已經完全不一樣了，請釋放（unleash）你的思維，新的未來，正在等待我們！

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