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泰福生技：TX01加拿大藥證申請已完成補件

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

加拿大主管藥物審查之衛生部，於去年已接受泰福生技公司申請生物相似藥產品TX01加拿大藥證，在此審查期間，泰福生技應加拿大衛生部之要求，準備更多審查所需之資料，而在美國時間11月16日，泰福生技完成了所有補件要求，重新送件加拿大藥證審查。

依照加拿大衛生部的藥證審查程序，補件完成後的審查期約需七至十二個月，並在這段期間內視情況查廠。

目前積極布局美國市場的泰福生技公司，也正與數家加拿大商業夥伴討論授權事宜，短期內可望定案。因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，藉由與商業夥伴之合作，就能開闢另一個市場，這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。

根據IMS市場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症 TX-01 (原廠參考藥物為 Neupogen®)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為一億兩千三百萬美元。

加拿大 生技

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