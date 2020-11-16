快訊

中職／「太快樂」德保拉奪年度MVP 暌違12年洋將獲獎

APEC部長會議 龔明鑫、鄧振中倡我防疫、經濟表現

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院政委鄧振中（右二）、國發會主委龔明鑫（右一），以視訊方式出席APEC部長會議。國家發展委員會提供
行政院政委鄧振中（右二）、國發會主委龔明鑫（右一），以視訊方式出席APEC部長會議。國家發展委員會提供

亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議於今（16）日召開，國發會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中，在會中分享我國抗疫表現，鄧振中更聚焦我國疫情下的經濟表現、表達我方支持推動自由開放多邊貿易體系的意願，以及說明我方對APEC未來方向主張。

APEC今年度的部長會議，因疫情影響，首以視訊召開，主辦者馬來西亞設定主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，並規劃兩場次，分別為「強化貿易及投資論述」，由鄧振中代表發言；第二場「透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與」，則由龔明鑫代表發言。

龔明鑫、鄧振中今於國發會舉行會前記者會，說明與會規劃。龔明鑫表示，他將在3分鐘發言中，強調三大主軸，第一是說明即使疫情衝擊經濟，但我國因防疫、紓困、振興措施實施得宜，仍維持良好經濟表現。

龔明鑫說，第二，疫情爆發更突顯運用數位科技提供高品質，與可及性數位健康照護重要性，資通訊科技及醫療領域為我國優勢，台灣願在此於亞太地區做出貢獻；第三，將延續去年APEC的包容性發展主題，特別針對女性就業及擔任決策者等各面向提出協助。

鄧振中說明，APEC是亞洲甚至世界上的重要國際組織，首先，他將透過這次會議，以及在會場內外，透過視訊說明我國經濟表現；其次，APEC在當前疫情環境下，當持續扮演正面力量，促進各會員經濟體關鍵物資流通、各項計畫不間斷之交流合作。

鄧振中也主張，台灣防疫表現優異，是呼籲各國維持貿易自由開放，及重要物資流通的重要基礎，我方也會主張未來APEC更要呼應企業的需要，運用數位科技、及以人為本的精神來進行貿易投資自由化工作。

對於APEC未來方向，鄧振中也提出三個主張，第一是以人為本，未來APEC應以人為本，思考將來合作政策方向；第二，數位科技，要如何更好應用數位科技，未來APEC發展，對此區域的人類生活競爭力都很重要；第三，繼續秉持自由開放的精神。

行政院政委鄧振中、國發會主委龔明鑫等人，以視訊方式出席APEC部長會議。國家發展委員會提供
行政院政委鄧振中、國發會主委龔明鑫等人，以視訊方式出席APEC部長會議。國家發展委員會提供
APEC各國代表的部長，透過視訊參與部長會議。國家發展委員會提供
APEC各國代表的部長，透過視訊參與部長會議。國家發展委員會提供

APEC 鄧振中 疫情

延伸閱讀

疫後數位轉型加速！龔明鑫：政府備490億銀彈投入5G

APEC雙部長會議 盼強化供應鏈合作

鄧振中：我爭取加入CPTPP的努力 獲多國歡迎

APEC雙部長會議今晚登場 鄧振中將提三大主張

相關新聞

APEC部長會議 龔明鑫、鄧振中倡我防疫、經濟表現

亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議於今（16）日召開，國發會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中，在會中分享我國抗疫表現，鄧...

紓困4.0上路 經濟部：1萬家企業、30萬員工受惠

今年新冠肺炎肆虐，導致國內製造業及技術產業受到衝擊。經濟部今日公布第4季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性...

沈榮津：已在解決半導體下四個世代投資所需用地及水電

行政院副院長沈榮津今（16）日在經濟日報舉辦「2020大師智庫論壇」表示，面對後新冠肺炎疫情之經濟情勢，政府將協助產業加...

失戀下催生交友軟體！M17前執行長：創業先想痛點別急找錢

在台灣有這麼一家新創曾經燒到沒錢，遇到救命錢還得先「思考」對自己的幫助；也曾到美國掛牌但沒成交、下市了，卻還吸引股東一再投資。17 LIVE集團前執行長潘杰賢笑說「這樣的經驗很少人有吧」。支持他繼續投入的動力，是對這項事業能否解決使用者痛點的自信、所處產業前景的信心。很多創業者來問他「XX事業好不好拿投資？」，他告訴創業者，「要『相信』這個事業」，榮景才會來。

農業移工引進123人 以農業大縣雲林最多

中華民國農會成立非營利就服機構，優先協助缺工孔急的美濃野蓮業者引進外籍勞力，首批移工今亮相。農委會表示，現階段引進的農業...

影／經濟部次長陳正祺 啟程參加台美經濟繁榮夥伴對話

經濟部政務次長陳正祺16日傍晚搭乘長榮航空公司班機前往美國，準備出席第1屆台美經濟繁榮夥伴對話，陳正祺強調，這次去美國對...

紓困4.0來了！製造業救命錢 自即日起申請至明年2月1日

紓困4.0來了！為協助艱困企業度過難關，經濟部工業局今（16）日公告，第4季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳...

APEC雙部長會議 盼強化供應鏈合作

「台灣將會在APEC宣示做出更多防疫貢獻，強化與各國連結並鞏固供應鏈！」APEC雙部長會議16日晚間將視訊舉行，國發會主委龔明鑫與行政院政委鄧振中擔任我方代表；龔明鑫強調，將針對未來APEC發展提出3大主張：以人為本、 運用數位科技及秉持自由開放精神。

「台美經濟繁榮夥伴對話」倒數中 陳正祺傍晚啟程赴美

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將於美國華府登場，經濟部長王美花今（16）日證實，此次率團赴華府與美方進行實體會議的政...

資金動能充沛 10月投信基金規模史上第2高

10月全球股市波動加大，不過，資金寬鬆浪潮延續下，帶動投信基金規模成長，達新台幣4兆4309億元，居史上單月第2大；累計...

疫苗與大選後進展正面 風險債券走揚

疫苗研發進度正向，總統大選情勢日趨明朗，上周風險債及信用債多有不錯表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級...

客思達-KY調漲產品 因應國際運費上漲

客思達-KY（2936）表示，為因應國際運費全面漲價，集團針對旗下部分家具產品價格進行調漲，使第3季整體毛利率仍保持32...

熱門新聞

紓困4.0來了！製造業救命錢 自即日起申請至明年2月1日

台積湧急單 產能大爆滿

電動機車「打滑」 市占腰斬

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

RCEP簽定 衝擊我三產業

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。