APEC部長會議 龔明鑫、鄧振中倡我防疫、經濟表現
亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議於今（16）日召開，國發會主委龔明鑫、行政院政委鄧振中，在會中分享我國抗疫表現，鄧振中更聚焦我國疫情下的經濟表現、表達我方支持推動自由開放多邊貿易體系的意願，以及說明我方對APEC未來方向主張。
APEC今年度的部長會議，因疫情影響，首以視訊召開，主辦者馬來西亞設定主題為「優化人民潛力，共享繁榮之韌性未來」，並規劃兩場次，分別為「強化貿易及投資論述」，由鄧振中代表發言；第二場「透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與」，則由龔明鑫代表發言。
龔明鑫、鄧振中今於國發會舉行會前記者會，說明與會規劃。龔明鑫表示，他將在3分鐘發言中，強調三大主軸，第一是說明即使疫情衝擊經濟，但我國因防疫、紓困、振興措施實施得宜，仍維持良好經濟表現。
龔明鑫說，第二，疫情爆發更突顯運用數位科技提供高品質，與可及性數位健康照護重要性，資通訊科技及醫療領域為我國優勢，台灣願在此於亞太地區做出貢獻；第三，將延續去年APEC的包容性發展主題，特別針對女性就業及擔任決策者等各面向提出協助。
鄧振中說明，APEC是亞洲甚至世界上的重要國際組織，首先，他將透過這次會議，以及在會場內外，透過視訊說明我國經濟表現；其次，APEC在當前疫情環境下，當持續扮演正面力量，促進各會員經濟體關鍵物資流通、各項計畫不間斷之交流合作。
鄧振中也主張，台灣防疫表現優異，是呼籲各國維持貿易自由開放，及重要物資流通的重要基礎，我方也會主張未來APEC更要呼應企業的需要，運用數位科技、及以人為本的精神來進行貿易投資自由化工作。
對於APEC未來方向，鄧振中也提出三個主張，第一是以人為本，未來APEC應以人為本，思考將來合作政策方向；第二，數位科技，要如何更好應用數位科技，未來APEC發展，對此區域的人類生活競爭力都很重要；第三，繼續秉持自由開放的精神。
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