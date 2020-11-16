沈榮津：已在解決半導體下四個世代投資所需用地及水電

行政院副院長沈榮津今（16）日在經濟日報舉辦「2020大師智庫論壇」表示，面對後新冠肺炎疫情之經濟情勢，政府將協助產業加速升級，提高附加價值，並與美國加強經濟合作，爭取與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

在投資台灣方面，沈榮津表示，台灣半導體率先導入5奈米技術，未來我半導體業者更將投資2.7兆元，台灣成為半導體先進製程中心，對於未來半導體2奈米、N+1、N+2、N+3等往後四個世代，投資所需的場地及供水供電等，政府都已在協助。

沈榮津表示，面對疫後新經濟，全球經濟進入重整的新階段，對我國是挑戰，也是機會。台灣經濟連3季在四小龍排名第一，而且是唯一正成長，今年第三季經濟成長率更達3.33%，創9季來新高。未來在5+2產業打下基礎上，推動六大核心產業，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

他表示，因美中貿易戰及疫情發展，帶動台商回流，目前投資台灣三大方案已通過711家業者投資計畫，總投資額達1兆1300億元，預計可創造9.5萬個就業機會，台灣將成為高階製造中心。

他進一步指出，隨著半導體投資、綠能投資，也將打造台灣成為半導體先進製程中心、高科技研發中心及綠能發展中心。他表示，政府推動能源轉型，2025年將成為全球太陽光電、離岸風電優質系統服務商。2026年至2035年十年間，每年將提供1GW離岸風電設置量，將台灣定位為亞太總部，吸引外商在台設生產基地，一起經營亞洲風場。

沈榮津表示，面對後疫情時代，不只是供應鏈重組，遠距教學及工作需求也大量增加，台灣在基站、天線、網路等相關產品都已生產，未來更可打入5G市場，業者串聯成立AI晶片聯盟。

對於外界關切RCEP之簽署，對我國之影響，沈榮津表示，RCEP國家內自由化程度已達90%，這次東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭等5國簽署RCEP，自由化程度些微提升至92%，對台灣產業影響有限，而且台灣部分產業，如紡織、自行車等，早已在東南亞布局，因此受到影響更有限。

沈榮津表示，台灣暫時無法加入RCEP，未來政府協助產業加速升級，提高附加價值及國際競爭力；協助業者進行海外布局，例如在新南向國家設置「台灣工業區」，並更新雙邊投資協定（BIA）。

他並表示，未來台灣更要加強與美國經濟合作，包括舉行「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，進行經濟合作對話，爭取簽署台美BTA及加入CPTPP，之後並與各國簽署自由貿易協定（FTA）。