快訊

調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沈榮津：已在解決半導體下四個世代投資所需用地及水電

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
行政院副院長沈榮津。記者蘇健忠／攝影
行政院副院長沈榮津。記者蘇健忠／攝影

行政院副院長沈榮津今（16）日在經濟日報舉辦「2020大師智庫論壇」表示，面對後新冠肺炎疫情之經濟情勢，政府將協助產業加速升級，提高附加價值，並與美國加強經濟合作，爭取與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

在投資台灣方面，沈榮津表示，台灣半導體率先導入5奈米技術，未來我半導體業者更將投資2.7兆元，台灣成為半導體先進製程中心，對於未來半導體2奈米、N+1、N+2、N+3等往後四個世代，投資所需的場地及供水供電等，政府都已在協助。

沈榮津表示，面對疫後新經濟，全球經濟進入重整的新階段，對我國是挑戰，也是機會。台灣經濟連3季在四小龍排名第一，而且是唯一正成長，今年第三季經濟成長率更達3.33%，創9季來新高。未來在5+2產業打下基礎上，推動六大核心產業，讓台灣成為全球經濟關鍵力量。

他表示，因美中貿易戰及疫情發展，帶動台商回流，目前投資台灣三大方案已通過711家業者投資計畫，總投資額達1兆1300億元，預計可創造9.5萬個就業機會，台灣將成為高階製造中心。

他進一步指出，隨著半導體投資、綠能投資，也將打造台灣成為半導體先進製程中心、高科技研發中心及綠能發展中心。他表示，政府推動能源轉型，2025年將成為全球太陽光電、離岸風電優質系統服務商。2026年至2035年十年間，每年將提供1GW離岸風電設置量，將台灣定位為亞太總部，吸引外商在台設生產基地，一起經營亞洲風場。

沈榮津表示，面對後疫情時代，不只是供應鏈重組，遠距教學及工作需求也大量增加，台灣在基站、天線、網路等相關產品都已生產，未來更可打入5G市場，業者串聯成立AI晶片聯盟。

對於外界關切RCEP之簽署，對我國之影響，沈榮津表示，RCEP國家內自由化程度已達90%，這次東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭等5國簽署RCEP，自由化程度些微提升至92%，對台灣產業影響有限，而且台灣部分產業，如紡織、自行車等，早已在東南亞布局，因此受到影響更有限。

沈榮津表示，台灣暫時無法加入RCEP，未來政府協助產業加速升級，提高附加價值及國際競爭力；協助業者進行海外布局，例如在新南向國家設置「台灣工業區」，並更新雙邊投資協定（BIA）。

他並表示，未來台灣更要加強與美國經濟合作，包括舉行「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，進行經濟合作對話，爭取簽署台美BTA及加入CPTPP，之後並與各國簽署自由貿易協定（FTA）。

半導體 沈榮津

延伸閱讀

李克強：RCEP談判八年 多邊主義勝利

政院肯定經部枯水期抗旱 預先備戰明年稻作供灌

將進入枯水期 行政院：落實抗旱積極作法

因應枯水期 行政院今舉行災害防救委員會議抗旱

相關新聞

紓困4.0上路 經濟部：1萬家企業、30萬員工受惠

今年新冠肺炎肆虐，導致國內製造業及技術產業受到衝擊。經濟部今日公布第4季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性...

沈榮津：已在解決半導體下四個世代投資所需用地及水電

行政院副院長沈榮津今（16）日在經濟日報舉辦「2020大師智庫論壇」表示，面對後新冠肺炎疫情之經濟情勢，政府將協助產業加...

影／經濟部次長陳正祺 啟程參加台美經濟繁榮夥伴對話

經濟部政務次長陳正祺16日傍晚搭乘長榮航空公司班機前往美國，準備出席第1屆台美經濟繁榮夥伴對話，陳正祺強調，這次去美國對...

紓困4.0來了！製造業救命錢 自即日起申請至明年2月1日

紓困4.0來了！為協助艱困企業度過難關，經濟部工業局今（16）日公告，第4季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳...

APEC雙部長會議 盼強化供應鏈合作

「台灣將會在APEC宣示做出更多防疫貢獻，強化與各國連結並鞏固供應鏈！」APEC雙部長會議16日晚間將視訊舉行，國發會主委龔明鑫與行政院政委鄧振中擔任我方代表；龔明鑫強調，將針對未來APEC發展提出3大主張：以人為本、 運用數位科技及秉持自由開放精神。

「台美經濟繁榮夥伴對話」倒數中 陳正祺傍晚啟程赴美

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將於美國華府登場，經濟部長王美花今（16）日證實，此次率團赴華府與美方進行實體會議的政...

資金動能充沛 10月投信基金規模史上第2高

10月全球股市波動加大，不過，資金寬鬆浪潮延續下，帶動投信基金規模成長，達新台幣4兆4309億元，居史上單月第2大；累計...

疫苗與大選後進展正面 風險債券走揚

疫苗研發進度正向，總統大選情勢日趨明朗，上周風險債及信用債多有不錯表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級...

客思達-KY調漲產品 因應國際運費上漲

客思達-KY（2936）表示，為因應國際運費全面漲價，集團針對旗下部分家具產品價格進行調漲，使第3季整體毛利率仍保持32...

租賃業營業額創歷史新高 運輸工具是主要成長貢獻來源

經濟部統計處今（16）日公布「租賃業營業額」最新統計，再創歷史新高。統計處表示，今年受新冠肺炎疫情影響，各類機器設備出租...

APEC雙部長會議會前記者會 外界關切RCEP衝擊

亞太經濟合作會（APEC）雙部長會議會將於今晚舉行，受到新冠肺炎疫情影響，這屆的APEC會議將以視訊方式進行，由外交部發...

川普出席APEC領袖會議？ 外交部：美方尚未宣布人選

亞太經濟合作會（APEC）領袖會議20日登場。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中及國發會主委龔明鑫今上午舉行記者會，說...

熱門新聞

台積湧急單 產能大爆滿

RCEP簽定 衝擊我三產業

電動機車「打滑」 市占腰斬

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

民進黨批國民黨押寶中國 「九二共識換不來RCEP」

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。