紓困4.0上路 經濟部：1萬家企業、30萬員工受惠

今年新冠肺炎肆虐，導致國內製造業及技術產業受到衝擊。經濟部今日公布第4季「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」，申請期間為11月16日起至經費用罄為止，或2021年2月1日為止。經濟部預估，第4季薪資及營運資金補貼經費編列156.2億元，預估可協助1萬家受影響企業、30萬人以上之員工就業。

經濟部公告，補貼適用對象為稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務業者，並於10至12月期間，屬於營業額衰退達50%以上的「艱困企業」。補貼金額分為兩類，企業正職員工3個月經常性薪資費用4成（每月上限2萬元），以及「一次性營運補貼」，為正職員工數乘以1萬元（已獲4月至6月或7月至9月營運資金補貼者，不再補貼）。

經濟部表示，第4季薪資及營運資金補貼申請條件大致延續第3季補貼規定，包含營業額衰退幅度採同期比較、興櫃與上市櫃公司第1季至第3季或第4季EPS應為負值或有營業損失方得申請、技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務之實績佐證資料等。