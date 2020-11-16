影／經濟部次長陳正祺 啟程參加台美經濟繁榮夥伴對話

經濟部政務次長陳正祺16日傍晚搭乘長榮航空公司班機前往美國，準備出席第1屆台美經濟繁榮夥伴對話，陳正祺強調，這次去美國對話的對象是「政府對政府」，不是特定的政黨或個人。

陳正祺16日下午4時抵達桃園機場第2航廈，在長榮航空公司櫃台辦理報到手續後，接受媒體簡短訪問，隨即進入機場管制區內候機，搭乘6時30分直飛美國紐約的班機。

陳正祺表示，此行主要是參加第1屆台美經濟繁榮夥伴對話，討論題目包括全球衛生醫療的合作、科學研究和技術的合作、5G的合作、供應鏈合作，以及能源機件和投資各方面的合作，也會討論經濟、婦權等方面的題目。

陳正祺指出，這些題目相當廣泛，具有宏觀視野，也是兩國之間整體經濟夥伴關係的建立，彰顯台美經濟繁榮夥伴關係。希望透過經濟繁榮夥伴對話來強化雙方經濟合作，及科學、技術、教育等各方面展開更深厚的合作關係。

媒體詢問最近開放美豬進口的議題，是否會影響台美夥伴對話？陳正祺認為，貿易議題將在另一個平台討論，他相信，政府採取各種措施，展現了台灣落實國際承諾的決心跟能力。這部份不在這次討論範圍，如果有機會的話，會讓美方知道我們政府落實國際承諾的做法。

至於目前國內的輿情是否會傳達給美方？陳正祺回答表示，國內對美豬進口有一些不同的意見跟聲音，都是一個民主政治裡面，多元意見表達非常正常的現象。每一個國家、每一個民主政府都應該會做好社會溝通，跟大眾來對話，我們會讓美方了解國內目前執行情形，希望兩國在經貿方面能夠再深化合作關係。