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台美經濟對話代表團赴美 陳正祺：這是二國之間的對話

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將於美國華府登場，此次率團赴華府與美方進行實體會議的政務次長陳正祺率於今（16）日傍晚啟程赴美。陳正祺在機場接受媒體訪問時表示，這次台美的經濟對話是二國之間整體經濟夥伴關係的建立，這次對話的對象，是政府對政府，因此不論是哪個政權的交接，此行對話的對象不是特定政黨和個人，而是台灣跟美國政府的對話。

陳正祺並強調，美國要跟台灣展開對話之前，已獲得國會跨黨派和產業界的支持，我們也期待這個對話，明年應該可以再持續下去。

陳正祺指出，「台美經濟繁榮夥伴對話」要討論的內容包括：全球衛生醫療的合作、科學與研究和技術的合作，還有5G、能源、供應鏈，以及機械投資等議題，也會討論經濟婦權這些題目，大家聽起來就可以知道非常廣泛，也具有宏觀視野，我們希望透過這次的對話，來強化雙方的經濟合作，而且在科學、技術、教育、供應鏈方面都可以展開更深厚的合作關係。

至於國內吵得沸沸揚揚的美豬議題，陳正祺表示，貿易議題是在另外一個平台上討論，不在這次「台美經濟繁榮夥伴對話」的討論內容內，但有機會的話，他會讓美方知道台灣政府已採取各種措施，展現落實國際承諾的決心、能力和做法。

據了解，陳正祺將搭乘晚間6時30分的長榮班機飛紐約。經濟部長王美花說，受疫情影響，班機的班次非常少，陳正祺搭乘飛機抵達紐約後，考量防疫需求，將改搭車前往華府，路程奔波，這是提前出發的原因。至於陳正祺抵達後的行程，王美花強調，全部由駐美代表處安排。

王美花 紐約

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