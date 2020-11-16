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APEC雙部長會議 盼強化供應鏈合作

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國發會主委龔明鑫表示，希望代表團能達成與各國的連結，並鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國發會主委龔明鑫表示，希望代表團能達成與各國的連結，並鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「台灣將會在APEC宣示做出更多防疫貢獻，強化與各國連結並鞏固供應鏈！」APEC雙部長會議16日晚間將視訊舉行，國發會主委龔明鑫與行政院政委鄧振中擔任我方代表；龔明鑫強調，將針對未來APEC發展提出3大主張：以人為本、 運用數位科技及秉持自由開放精神。

回應媒體提問關於被RCEP排除在外的影響？龔明鑫指出，IT產品因為有ITA相關協定，本來就是零關稅；但傳統產業無法適用ITA，確實會有關稅問題，現狀處於劣勢，但政府一直有在做調適；爭取加入CPTPP也是個方向，產業可以做轉型升級，與數位結合提升競爭力，出口不單是賣零組件商品，應有總體解決方案。

支持多邊貿易體系

「代表團首先要做到總統的期許，並再次宣示：台灣願意在全球防疫做出更多貢獻！」龔明鑫表示，本次APEC主辦國為馬來西亞，主題為「優化人民潛力，共享繁榮未來」，代表團除了要讓國際社會了解台灣努力防疫的成果，也希望能達成與各國的連結，並鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

代表發言第一場次「強化貿易與投資」的鄧振中說，他將就「如何推動APEC貿易自由化」表達台灣看法：「台灣完全支持繼續推動自由、開放的多邊貿易體系！」因應這次疫情，部分國家禁止糧食出口或採取限制措施，「我方主張必要程度範圍內，各國應秉持自由開放精神，進行經濟貿易活動。」

APEC強調以人為本

「第二場次『透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與』由我代表，這次發言將分3部分。」龔明鑫表示，全球經濟、金融、就業市場、供應鏈等都受疫情衝擊，甚至對健康生命安全等造成威脅，但台灣在防疫、紓困、振興等措施都做得還不錯，也成為世界上少有今年經濟成長率仍維持成長的國家。

第二，我國願在全世界做出更多努力，如本次疫情凸顯出如何運用數位科技、提供高品質與可及的數位健康服務及產品的重要性，這部分包含資通訊、醫療產業，都是我國長期的優勢，台灣將把握與理念相近會員國的合作機會，共同對亞太地區做出貢獻。

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