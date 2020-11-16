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「台美經濟繁榮夥伴對話」倒數中 陳正祺傍晚啟程赴美

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部次長陳正祺。圖／行政院提供
經濟部次長陳正祺。圖／行政院提供

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將於美國華府登場，經濟部王美花今（16）日證實，此次率團赴華府與美方進行實體會議的政務次長陳正祺率將於傍晚啟程。此次台美經濟對話預計於11月20日台北時間晚間9點展開。王美花表示，預估對話應會超過隔日的凌晨，我們已經準備好要熬夜了，但對談不會開放直播。

此外，針對經濟部次長曾文生今（16）天在立院答詢時脫口而出說，「我們這次去美國談台美BTA」，令國民黨主席江啟臣驚訝追問「原來我們正在進行BTA談判啊！」曾文生趕忙道歉表示，是他口誤了。對此，經濟部長王美花則緩頰表示，經濟部負責的業務很廣，曾次長並沒有負責這一部分，應該是口誤。

王美花今日赴立法院經濟委員會進行「台美中新三角關係」、「台美經貿談判」進行專案報告，不少委員質詢時指出，目前和美國進行經濟對話，目前的時機合適嗎？對此，王美花答詢表示，每一個時機對台灣都很重要，只要美方仍舊願意談，任何時候都是好時機。但，立委曾銘宗表示，「你跟川普政府談，會不會得罪拜登政府」？王美花則說，拜登在選舉時，也曾表態台美可以深化經濟合作。

立委蘇治芬則問，台美經濟繁榮夥伴對話目前雙方已敲定七大議題，將分別針對全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論，部長最有把握的議題是？對此，王美花答詢表示，目前雙方共識是台灣供應鏈角色的重要性，未來台美在網路的合作，特別是在5G這個新的產業模式，台美合作有非常大的空間。

至於屆時台美會簽什麼議題的MOU，有沒有機會在「台美經濟繁榮夥伴對話」中也談及BTA、CPTPP？王美花說，MOU一旦簽署了，就一定會跟國人報告說明，而BTA、CPTPP則屬於美國貿易代表署（USTR）的權責，但這次經濟對話主要負責的是國務院。

王美花 經濟部

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