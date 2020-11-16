疫苗與大選後進展正面 風險債券走揚

疫苗研發進度正向，總統大選情勢日趨明朗，上周風險債及信用債多有不錯表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等分別迎來50.7、31.1及25.2億美元的淨流入，且都較前一周有明顯成長，反應了市場此時對風險性的正面情緒。

安聯投信指出，上周前半受到疫苗實驗數據捷報、以及市場對於民主黨執政與分裂國會發展的正面反應，風險性債券持續走揚，公債殖利率彈升；但後在新冠肺炎確診病例於歐美持續攀高的影響下，漲幅略受壓抑。整理來看，包括美國、歐洲及全球高收益債單周皆收紅，避險債券如全球政府公債、美國政府公債等則走跌。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著美國總統大選局勢逐漸明朗，金融市場對於總統由民主黨執政、國會分屬兩大黨的局勢反應正面，風險性資產如股票、高收益債普遍上漲，資金從傳統避險債券如公債流出，市場風險情緒指標－美國10年期公債殖利率在近來變回彈到0.95%的左右，接近疫情前殖利率1%以上水位，情緒轉趨樂觀，但也讓避險債券如公債也面臨壓力。

謝佳伶指出，觀察近十年內兩次公債殖利率彈升的狀況，包括了2013年第2季至年底聯準會宣布縮減購債規模的縮減恐慌，以及2017年8月至18年7月間聯準會升息抑制通膨間，美國10年期公債殖利率分別上揚了約135與84個基本點。在此二段期間內，包括全球公債、投資級債甚至是新興債皆呈下挫，幅度約在1至4.3%間，僅高收益債皆呈現上揚，其中較高評級（BB-B）的美國短年期（1-3年）高收益債漲幅更優於全球高收益債，經驗顯示美國短年期高收益債對對公債殖利率彈升可望提供較佳的抵抗能力，值得投資人關注。

謝佳伶表示，進一步分析美高收市場，可發現包括娛樂、能源開採、印刷等產業受惠於選舉不確定性降低，以及疫苗進展樂觀，月初以來表現相對強勁。在此正面前提下，建議可關注受惠景氣復甦的產業如能源中游、商業航空租賃及汽車零件公司等，同時挑選BB級以上評級的券種，降低可能發生的信用風險。

展望後市，謝佳伶表示，近來美國經濟數據好壞參半，首先是最新公布的10月失業率大幅降至約6.9%，明顯優於市場預期7.7%，此外包括消費信貸、ISM採購經理人指數等亦優於預期，但續領及初領失業救濟金人數表現則是較弱，隨著選舉逐漸底定，預計市場將陸續回歸經濟基本面，接下來須留意疫情發展以及美國新一輪刺激方案的進展。