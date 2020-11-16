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客思達-KY調漲產品 因應國際運費上漲
客思達-KY（2936）表示，為因應國際運費全面漲價，集團針對旗下部分家具產品價格進行調漲，使第3季整體毛利率仍保持32％水準，另一方面，集團庫存管理能力提升，有效控管倉儲人事費用，帶動第3季營業利益率達4.97％。
客思達-KY公告第3季稅後淨利0.82億元、每股稅後純益達1.08元，已連續兩季繳出獲利成績單，前三季稅後淨利1.34億元、每股稅後純益達1.76元。
客思達-KY 表示，今年受到疫情影響線上購物商機大幅提升及居家辦公需求增加，帶動Amazon、Wayfair等電商客戶持續保持強勁拉貨力道，挹注第三季電商銷售佔整體營收比重提升。此外，公司與美國Military Makeover實境節目合作，提供美國退役軍人家庭以Coaster品牌家具打造理想的居住生活空間，可望進而帶動市場占有率提升。
為因應國際運費全面漲價，客思達-KY已於銷售價格作出相應的調整，另一方面，也優化集團自行開發的採購管理系統及經銷商銷售平台功能，使第3季保持健康庫存水位以達到良好存貨周轉效能，有效控管倉儲人事費用。
客思達-KY表示，隨著全美居家裝修需求持續熱絡，且第4季適逢感恩節、黑色星期五、網路星期一及聖誕節等傳統銷售旺季，有助於創造新一波銷售動能。
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