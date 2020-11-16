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租賃業營業額創歷史新高 運輸工具是主要成長貢獻來源

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
租賃業營業額再創歷史新高，運輸工具是主要成長貢獻來源。 圖／經濟部提供
租賃業營業額再創歷史新高，運輸工具是主要成長貢獻來源。 圖／經濟部提供

經濟部統計處今（16）日公布「租賃業營業額」最新統計，再創歷史新高。統計處表示，今年受新冠肺炎疫情影響，各類機器設備出租業績均下滑，短期商務與旅遊租車服務需求亦縮減，但隨國內疫情趨緩，企業用戶長租業務穩定成長，加上業者多角化經營奏效，第3季營業額轉呈正成長1.1%，併計前2季，前3季營業額仍續增2.0%。

統計處指出，租賃業是指從事機械設備及運輸工具、個人及家庭用品等的營業性租賃，以收取租金作為報酬的行業，自90年調查以來租賃業營業額呈逐年攀升態勢，108年營業額達1,376億元，年增3.5%，其中以運輸工具租賃業占65.1%為最大宗，較99年增加10.5個百分點，其次分別為機械設備租賃業占29.0%和個人及家庭物品租賃業占5.9%，則較99年各減少8.4和2.1個百分點。

就租賃標的觀察，運輸工具是租賃業營業額主要成長貢獻來源。統計處指出，運輸工具租賃業108年營業額達896億元，創歷史新高，近10年平均成長9.0%，今年1~9月因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者強化資訊平台，並推出汽車訂閱服務，鼓勵以「用車代替買車」等經營模式，致年增6.1%；機械設備租賃業108年營業額399億元，主要以辦公用機械設備為大宗，近10年平均增4.6%。

不過，今年1~9月因辦公用、工業用及舞台燈光音響等設備出租業績下滑，致年減6.3%；而個人及家庭用品租賃業108年營業額81億元，近年受戶外休閒娛樂風潮帶動相關用品租賃業績推升，惟影音光碟、小說等出租需求漸被網路資源取代，致增幅不若前二者，近10年平均僅增1.1%，今年1~9月受疫情影響，駐點出租語音導覽設備、宴會、尾牙及表演活動用品等出租減少，致年減2.4%。

此外，最新統計資料也顯示，租賃業受僱員工人數增幅也高於整體服務業。統計處指出，為提升企業競爭力，市場上以租代購模式已被廣泛應用，帶動租賃業人才需求，因此使得租賃業受僱員工人數逐年成長，今年1~9月突破2萬人，年增1.4%，增幅大於整體服務業的負0.02%；就薪資觀察，109年1~9月租賃業每人每月經常性薪資為3.6萬元，年增2.8%，增幅亦大於整體服務業的1.6%；另租賃業每人每月正常工時雖較整體服務業長，但加班工時較整體服務業短。

疫情 薪資

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