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無薪假情況好轉 實施人數續減379人

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
勞動部今（16）日公布新一期無薪假統計，實施家數467家，實施人數1萬1,317人。較上一期增加12家，減少379人。 本報資料照片
勞動部今（16）日公布新一期無薪假統計，實施家數467家，實施人數1萬1,317人。較上一期增加12家，減少379人。 本報資料照片

勞動部今（16）日公布新一期無薪假統計，實施家數467家，實施人數1萬1,317人。較上一期增加12家，減少379人。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，家數是增加一些，人數繼續減少，「是往好轉的方向，實施人數再創今年7月高峰以來新低。」

這一期減少的人數主要減在製造業，製造業實施人數減了335人。黃維琛說，一家金屬機電工業的公司有100人停止適用無薪假；另外有一家民生工業的公司接受交通部補助也取消約200人適用無薪假。

之前大家很擔心工具機產業，先有疫情，後又有新台幣升值的衝擊，但從無薪假實施人數看來，情況是在好轉，黃維琛指出，在高峰時，金屬機電工業的無薪假人數有5,000多人，如今只有2,675人，「剩一半不到」。

這一期無薪假只有批發零售業的實施人數稍有增加，較上一期增加26人，實施家數增加六家。

無薪假 製造業 新台幣

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