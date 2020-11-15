快訊

李孟諺、丁怡銘拒立院專報 先看看前例及釋憲文

北市南機場夜市民宅凌晨煮消夜 瓦斯漏氣瞬間爆3人送醫

國衛院院長梁賡義獲美國華盛頓大學50位公衛影響力人士

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院今（15）日發布，美國華盛頓大學公共衛生學院成立50週年，特別選出50位「創造改變的人」（50 Changemakers）傑出校友，表彰在公共衛生領域中有傑出服務和卓越貢獻的校友。國家衛生研究院院長梁賡義院長獲頒此殊榮，極具代表意義。

梁賡義院長是國際頂尖的生物統計學家，以共同開發公共衛生研究中廣泛使用的「廣義線性模式於縱向資料分析」（Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models）分析方法而聞名，當中發展出來之廣義估計公式（generalized estimating equation, GEE）廣為公共衛生領域的專家學者所使用，是一套相當實用的統計工具。

在過去的十年中，梁院長從研究學者的身分，轉換為我國醫藥衛生研究發展的領導角色，不僅在擔任國立陽明大學校長期間，為國內培養許多公衛領域的優秀人才，在2017年底至國衛院擔任院長時，則著重於以提升臨床和公衛學術研究的品質，同時充分發揮國衛院身為我國「任務導向」研究機構的角色，協助政府在新冠肺炎(COVID-19)防疫期間進行防疫研究。

其中，由於梁賡義院長在公衛領域的卓越貢獻，亦獲政府任命為中央流行疫情指揮中心研發組組長，協助統合國內各界在新冠肺炎(COVID-19)疫苗、藥物及快篩試劑的發展方向，成為政府對抗此波疫情最堅實的後盾。

本次美國華盛頓大學公共衛生學院選出50位公衛領域的傑出校友，不僅是領導者、開拓者，也是教育者及創新者。華盛頓大學特地選在創校50週年的重要時刻頒獎表揚，為他們的不凡成就給予尊崇與肯定。

華盛頓

延伸閱讀

19歲少年靠賣狼蛛、蠍子致富月入18萬 未來欲進軍美國市場

龐培歐指台灣非中國一部分 陳水扁：他有沒說的事

蕭美琴：美國政壇對台灣議題具高度共識

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

相關新聞

外銷訂單 有望連八紅

經濟部20日將發布10月外銷訂單金額。經濟部預估，10月外銷訂單金額為515億至530億美元，月增2.9%至5.9%，年...

未加入RCEP產業衝擊大 工具機業望美中台3方關係緩和

RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）今簽署，台灣卻未加入，對台灣產業衝擊大，工具機業者盼政府應拿出對策。台中精機董事長黃...

台積電赴美投資 經濟部將召集聯席審查

美中貿易戰帶動全球供應鏈重組趨勢，晶圓代工龍頭台積電日前拍板，砸35億美元赴美設廠，外界視為指標意義，也因為金額龐大，這...

每周一勢／發明專利申請 前三季達3.4萬件

經濟部智慧局統計，今年前三季專利申請以發明專利最多，達到3.4萬件，占三種專利申請量比重達64.2%；新型專利則以1.3...

台灣168／10月出口值增11％ 創新高

財政部公布10月出口值322.3億美元，是繼今年8月後，再次創下歷年單月新高，年增率11.2%，遠優於預期。除了歸功於傳...

APEC台美經濟對話 周五登場

台積電創辦人張忠謀將於20日參與亞太經濟合作會議（APEC）視訊會議，這是他第四度擔任領袖代表；此外，經濟部政次陳正祺2...

無接觸經濟夯 經部扮推手

經濟部商業司副司長陳秘順指出，受新冠肺炎疫情影響，產生低接觸、無接觸經濟現象，未來商業服務業也確實應該往這個方向推進，但...

九成中小企 啟動無接觸經濟布局

經濟部發布「2020年中小企業白皮書」指出，在疫情衝擊大環境的影響下，有九成台灣中小企業開始或計畫將通路擴展至電商以拓展...

美總統大選拜登勝出 產業界看美中競爭態勢已定

美國總統大選民主黨候選人拜登勝出，各界關注美中貿易戰和科技戰進展，台灣產業界領袖分析美中競爭態勢已成，美國重組供應鏈大方...

上月出口 四變數牽動

財政部明（9）日發布最新出口統計，官員指出，10月出口有兩好兩壞，其中蘋果手機上市量產旺季、中芯禁令轉單效應是兩大利多；...

熱門新聞

聯電入選2020道瓊永續性指數DJSI 2500家企業脫穎而出

RCEP今簽署 牽動台灣經貿

NB逢近十年來最佳 華碩今年忍痛取消尾牙

國巨高雄大發三廠正式完工 陳泰銘：在台產能超過海外

巧新經營權之爭畫下句點 今日股臨會一小時開完

RCEP協議生效 台商面臨痛苦適應期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。