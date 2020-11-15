未加入RCEP產業衝擊大 工具機業望美中台3方關係緩和

RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）今簽署，台灣卻未加入，對台灣產業衝擊大，工具機業者盼政府應拿出對策。台中精機董事長黃明和更期盼拜登就任美國總統之後，美中關係能趨緩，進一步讓兩岸關係能緩和，讓台灣的處境能獲得突破。

黃明和指出，未能加入國際經貿組織，關稅上先吃虧，例如以往出口到印尼，大陸、日、韓都是零關稅，台灣卻要7至8%的關稅，競爭力先天就輸了；未能加入RCEP的道理也是一樣。

他說，一般中大型工具機廠商像是友嘉、永進、東台，以及零組件的上銀等在大陸都有設廠，台中精機也在上海和廣州設廠，因此即便台灣未加入RCEP仍可以轉由大陸出貨，影響還不大，但這畢竟是屈指可數；台灣未加入RCEP一定會對大部分的廠商產生衝擊。

台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲則說，RCEP由中國大陸主導，在台灣非大陸一部分下，要加入已不可能。因此，建議政府應向個別國家簽署關稅互惠的貿易協定，以降低未加入RCEP的衝擊。例如，雖然加入RCEP可以少掉原本10%的關稅，但若個別互惠的協定可以讓關稅降至5%，對業者就已有相當大的幫助。