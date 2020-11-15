聽新聞
test
0:00 / 0:00
未加入RCEP產業衝擊大 工具機業望美中台3方關係緩和
RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）今簽署，台灣卻未加入，對台灣產業衝擊大，工具機業者盼政府應拿出對策。台中精機董事長黃明和更期盼拜登就任美國總統之後，美中關係能趨緩，進一步讓兩岸關係能緩和，讓台灣的處境能獲得突破。
黃明和指出，未能加入國際經貿組織，關稅上先吃虧，例如以往出口到印尼，大陸、日、韓都是零關稅，台灣卻要7至8%的關稅，競爭力先天就輸了；未能加入RCEP的道理也是一樣。
他說，一般中大型工具機廠商像是友嘉、永進、東台，以及零組件的上銀等在大陸都有設廠，台中精機也在上海和廣州設廠，因此即便台灣未加入RCEP仍可以轉由大陸出貨，影響還不大，但這畢竟是屈指可數；台灣未加入RCEP一定會對大部分的廠商產生衝擊。
台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲則說，RCEP由中國大陸主導，在台灣非大陸一部分下，要加入已不可能。因此，建議政府應向個別國家簽署關稅互惠的貿易協定，以降低未加入RCEP的衝擊。例如，雖然加入RCEP可以少掉原本10%的關稅，但若個別互惠的協定可以讓關稅降至5%，對業者就已有相當大的幫助。
另則是，政府也應出面協調並團結業者，在進到某一國家時發揮打團體戰的優勢，無論在談關稅、土地、水電設施等都會有優勢；政府也應在當地設據點並要求台灣的銀行配合，以服務廠商。另外，政府也也應制定獎勵措施，鼓勵業者多採購自己國家廠商的零組件，對自家人的團結和競爭力都會有所提升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言