打炒房序曲？ 央行邀六銀行董座喝咖啡

中央銀行總裁楊金龍、副總裁嚴宗大昨（13）日邀請六家房貸主要銀行董事長來央行「喝咖啡」，分別就房地產景氣、購屋及購地貸款的授信風險控管等議題交換意見，並要求銀行應持續強化不動產授信風險控管。

國內房價高漲引發民怨，央行昨天邀請主要房貸銀行董座喝咖啡，是否為打炒房的「序曲」，備受關注。

央行昨日找來三家公股、三家民營銀行的董事長座談。根據金管會資料，房貸前五大銀行為土地銀行、台灣銀行、中國信託銀行、合庫銀行、台北富邦銀行，第六家是一間大型民營銀行。

央行業務局局長蕭翠玲昨日指出，央行請銀行配合事項共四點，首先是銀行辦理購屋貸款，尤其對投資戶，更應落實授信5C、5P原則，嚴審貸款條件，並慎防投資客假借他人名義申貸，避免銀行資金流入非實質需求。

其次，對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，銀行應加強風險控管，並向借款人充分揭露其詳實貸款負擔等資訊，以及提醒其注意財務規劃。

蕭翠玲表示，提醒銀行要注意高成數房貸，目前平均七成五左右，少數八成甚至更高，但銀行強調那是非常優質的客戶，央行提醒要注意授信風險。

第三，銀行辦理建築貸款應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理。

第四，目前市場餘屋仍多，不利整體房市健全發展及資源配置，銀行辦理餘屋貸款應強化風險控管，落實資金用途查核及貸後管理等。

蕭翠玲表示，與會銀行主管均同意持續強化不動產授信風險控管，央行也將持續關注房地產市場發展及銀行不動產授信風險變化，必要時可對銀行進行金融檢查，並依中央銀行法規定，經央行理事會同意，適時採行選擇性信用管制措施，以維持金融穩定。