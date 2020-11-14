紓困貸款 可申請展延

公股行庫紓困房貸優惠已於今年9月到期，但多家大型消金民營業者指出，新冠肺炎疫情對於國際金融情勢的衝擊尚在觀察中，仍提供紓困展延，包括玉山銀行、中國信託銀行都提供房貸戶申請紓困展延服務，渣打銀行則直接將紓困方案延長到今年底。

玉山銀行指出，房貸紓困專案中，多減1碼（0.25個百分點）的優惠，到9月底已結束；但若房貸顧客因疫情因素有繳款上的問題，提出後，銀行會協助展延、提供寬限期等服務。

另一家大型消金銀行中國信託也指出，房貸紓困戶可以就本金或利息，申請展延三至六個月，展延期間免收違約金及遲延利息，受理至今年12月底止。

渣打銀行則回應，已經直接延長房貸等紓困期限到今年底。

國內房貸市場高度競爭，金融業者認為，紓困方案即便告一段落，房貸利率還是有談判空間，很難說平均房貸利率就會再上揚回來。

根據聯徵中心9月最新公布資料，全體銀行平均房貸往來新增授信利率，從1月的1.68％，逐步走低，2月、3月為1.66％，4月落到1.5％，5月為1.46％，6月為1.45％，7月僅剩下1.44％。

金融業者分析，國內房貸利率直直落，主要原因除了央行降息，還包括政府推出「房貸利率多減1碼（0.25個百分點）」方案。