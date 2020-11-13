大同新任總座湯政仁 將祭出這三大策略接受考驗

外界相當好奇的大同（2371）新任總經理湯政仁，有何能耐可以接下百年企業大同的總座重擔? 外界預期，湯政仁上任三大策略為，加強本業成長力道、改善轉投資事業、活化土地資產，這也是獲得大同董事長林文淵的期待，是找他出任關鍵。但要有繳出有進展的成績單，恐怕仍需時日的考驗。

他擁有電機與電腦的專長，曾有10餘年在大同大學任教，對大同營運十分了解，電機及電腦業績原本是大同的本業，預期加強大同在馬達、重電、智慧電表的業績力道；改善轉投資事業；活化土地資產是他上任後三大核心策略。

湯政仁跟林文淵素未謀面，經由友人推薦，林文淵找他長談之後，認為湯政仁的專長及營運理念，很符合大同的需求，於是拍板定案。

林文淵指出，湯政仁接任總經理後會到每個部門都走一趟，都還在公司密集拜訪各部門了解狀況；新任總座必須要做得比前任更好，至於如何做出不一樣的成績，都必須跟董事會報告。

在大同大學教授師資群中，仍有湯政仁的資料，他是美國雪城大學電機博士，專長有智慧電網、先進電表系統、能源資通訊架構等，這跟前任總座林郭文艷積極推動的大同向綠能產業發展，十分吻合。

分析師認為，嚴格來說，湯政仁不算是素人總經理，因曾任儒碩電腦軟體部專案經理、精技電腦市場規劃與軟體開發部門專案主任等，又自行創業思源資訊，在產業界有相當的磨練。雖然跟林郭文艷在大同有40經歷無法相比，但新人有新作風，加上有董座林文淵、財務長陳明男，形成「大同新鐵三角」的營運陣容，外界期待打出績效，應可以期待。

因此，策略一即是提振大同本業的績效。以湯政仁的學經歷，及有林文淵的背書、大同董事王光祥等人的肯定，業績要比現今成長的挑戰難度仍然很高，畢竟大同是百年企業，有長年已習慣既有的營運模式，要打破現規，開創新局，恐必須假以時日。

策略二是如何整頓大同的轉投資事業。目前大同賺錢的部門只有小賺，但賠錢的事業卻較多，尤其轉投資華映、綠能大賠，接下來還要逐季在財報認列虧損。林文淵已經指示，新任總經理必須善後。這是燙手山芋，考驗湯政仁的處理智慧。

策略三為加速活化大同龐大的土地資產效益。大同在全省有高達45萬坪土地，市場評估土地資產價值挑戰千億元，這是「大同的祖產更是寶」。在林文淵承諾盡快發放大同股利，活化土地資產將是今後營運上重要的一步棋。這方面，將可借重王光祥在營建業多年的人脈、經驗，協助進行。