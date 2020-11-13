聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同新任總座湯政仁 將祭出這三大策略接受考驗

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同新任總經理湯政仁。(圖：取自大同大學網頁)
大同新任總經理湯政仁。(圖：取自大同大學網頁)

外界相當好奇的大同（2371）新任總經理湯政仁，有何能耐可以接下百年企業大同的總座重擔? 外界預期，湯政仁上任三大策略為，加強本業成長力道、改善轉投資事業、活化土地資產，這也是獲得大同董事長林文淵的期待，是找他出任關鍵。但要有繳出有進展的成績單，恐怕仍需時日的考驗。

他擁有電機與電腦的專長，曾有10餘年在大同大學任教，對大同營運十分了解，電機及電腦業績原本是大同的本業，預期加強大同在馬達、重電、智慧電表的業績力道；改善轉投資事業；活化土地資產是他上任後三大核心策略。

湯政仁跟林文淵素未謀面，經由友人推薦，林文淵找他長談之後，認為湯政仁的專長及營運理念，很符合大同的需求，於是拍板定案。

林文淵指出，湯政仁接任總經理後會到每個部門都走一趟，都還在公司密集拜訪各部門了解狀況；新任總座必須要做得比前任更好，至於如何做出不一樣的成績，都必須跟董事會報告。

在大同大學教授師資群中，仍有湯政仁的資料，他是美國雪城大學電機博士，專長有智慧電網、先進電表系統、能源資通訊架構等，這跟前任總座林郭文艷積極推動的大同向綠能產業發展，十分吻合。

分析師認為，嚴格來說，湯政仁不算是素人總經理，因曾任儒碩電腦軟體部專案經理、精技電腦市場規劃與軟體開發部門專案主任等，又自行創業思源資訊，在產業界有相當的磨練。雖然跟林郭文艷在大同有40經歷無法相比，但新人有新作風，加上有董座林文淵、財務長陳明男，形成「大同新鐵三角」的營運陣容，外界期待打出績效，應可以期待。

因此，策略一即是提振大同本業的績效。以湯政仁的學經歷，及有林文淵的背書、大同董事王光祥等人的肯定，業績要比現今成長的挑戰難度仍然很高，畢竟大同是百年企業，有長年已習慣既有的營運模式，要打破現規，開創新局，恐必須假以時日。

策略二是如何整頓大同的轉投資事業。目前大同賺錢的部門只有小賺，但賠錢的事業卻較多，尤其轉投資華映、綠能大賠，接下來還要逐季在財報認列虧損。林文淵已經指示，新任總經理必須善後。這是燙手山芋，考驗湯政仁的處理智慧。

策略三為加速活化大同龐大的土地資產效益。大同在全省有高達45萬坪土地，市場評估土地資產價值挑戰千億元，這是「大同的祖產更是寶」。在林文淵承諾盡快發放大同股利，活化土地資產將是今後營運上重要的一步棋。這方面，將可借重王光祥在營建業多年的人脈、經驗，協助進行。

大同 林文淵

延伸閱讀

痛失大同百年經營權 林郭文艷：我也想問 到底怎樣決策才是對的？

大同總座 湯政仁出任

王光祥證實將任尚志資產董事長 掌握大同金雞母

建築業界大老王光祥 搞定史上最難都更案

相關新聞

大同新任總座湯政仁 將祭出這三大策略接受考驗

外界相當好奇的大同（2371）新任總經理湯政仁，有何能耐可以接下百年企業大同的總座重擔? 外界預期，湯政仁上任三大策略為...

財股一週／國保費率將調升 東南旅行社敵不過疫情將裁員

衛福部指出，國民年金保險僅足以支付未來保險給付至2030年(僅足支應11年)，不足支付未來20年保險給付(9,262億元)，依上開規定保險費率應調高0.5%，因此從明年1月1號開始，由原來的9%調整為9.5%...

新冠肺炎衝擊 今年全球財政受重創

新冠肺炎加重各國財政赤字，財政部統計處今（13）日發表分析，根據IMF近期發表的財政監測報告，2020年全球財政赤字及公...

超務實！今年社會新鮮人起薪期待只有這樣

新冠肺炎疫情全球仍在升溫，美中貿易爭端未解，國發會日前發表9 月景氣燈號續亮代表「穩定」的綠燈，綜合判斷分數增加 1 分...

打房第一步？ 央行找6家銀行喝咖啡 要求嚴管房貸風險

央行今邀請辦理房貸主要6家銀行高層座談，要求各銀行對強化不動產授信風險控管，其中包含若借款人要求提高貸款成數、延長寬限期...

搶救水情！ 經濟部水利署人工增雨三箭齊發

搶救吃緊的水情，今（13）日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為台灣帶來降雨。經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降...

加油要快！ 下周汽柴油每公升估上漲0.4、0.3元

依中油油價公式估計加計亞鄰因素，估下周汽柴油每公升將上漲 0.4、0.3 元，92 無鉛也站上每公升 22 元關卡。

投資高股息+ESG ETF 竟能年賺18%

台灣ETF市場在高股息產品率先引領風潮，ESG投資興起造就第二波熱浪，投資人想一次網羅，台股中有單一產品能打造「1+1」...

台灣ESG基金增幅亞洲第二大 「這檔」最吸金

晨星最新統計，亞洲可持續基金飛快成長，今年第3季淨流入資金錄得破紀錄的87億美元，永續基金資產規模也因此達到251億美元...

疫情還沒過！全球各國財政快速惡化 台灣屬優等生

疫情來襲讓各項紓困支出增加，稅收又因企業獲利衰退等而減少，有「減債部長」之稱的財政部長蘇建榮在立法院財委會頻受立委調侃。...

揭開2020年漲價潮下的房市真相！

繼2014年的高點之後，今年台灣房價指數再創下歷史新高。這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；而且，台灣人口進入負成長，市場長期恐供過於求

中油查德礦區有中資？王美花：中油擁有主導權

中油證實，歷經近15年努力，中油首次以國際礦區經營者角色開發生產的「第一船原油」，預計12月初運回台灣，約95萬桶，寫下...

熱門新聞

這家半導體員工不但加薪 開車上班還有公司配車位

台積電傳明年結構調薪20% 將創最大調幅紀錄

又有一家撐不住！ 東南旅行社證實裁員15％

鴻海拚「百元俱樂部」！三外資喊逾百元目標價

經濟解析／台積電調薪20%羨煞人 專家曝加薪兩大底氣

嚴凱泰一手引進 嘉裕2021年首季終止Armani代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。